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75% россиян считают вероятной войну с Украиной – социология

Вторник, 14 декабря 2021, 16:21
75% россиян считают вероятной войну с Украиной – социология
фото: ТАСС

Абсолютное большинство (75%) опрошенных "Левадой" россиян не исключают, что текущая напряженность на востоке Украины может перерасти в войну между Украиной и Россией.

Источник: "Новая газета" со ссылкой на данные "Левада-центра"

Детали: Среди тех, кто не исключает такую возможность, лишь 3% уверены, что война неизбежна. 36% респондентов считают, что это вполне вероятно, а 38% назвали такой исход событий маловероятным.

Еще 15% совершенно исключают возможность вооруженного конфликта между двумя государствами.

Половина опрошенных уверена, что инициатор эскалации конфликта — США и другие страны НАТО.

Такого мнения чаще всего (61%) придерживаются россияне 55 лет и старше. Также в этом уверена примерно четверть (24%) респондентов 18-24 лет.

16% респондентов думают, что в обострении ситуации виновата Украина. Среди опрошенных в возрасте до 24 лет такого мнения придерживаются 20% людей.

Еще 4% респондентов заявили, что конфликт обостряет Россия, 3% назвали инициатором напряженности боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Напомним: Согласно российской провластной аналитике, по 12% жителей РФ считают Украину и "дружественным государством", и "источником угрозы". А вот украинцев считают братскими якобы более половины россиян.

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Темы: Росcияпропагандавойна
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