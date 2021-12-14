Секретар РНБО прогнозує нову хвилю коронавірусу в середині лютого

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов каже, що з 15-20 лютого в Україні може бути нова хвиля зростання захворюваності на COVID-19.

Джерело: Данілов у коментарі журналістам, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Можемо спрогнозувати, що з 15-20 лютого можемо мати початок наступної хвилі. Для того, щоб її не було, людям треба вакцинуватися".

Деталі: Секртетар РНБО водночас він підкреслив, що у разі вакцинації для 75-85 відсотків населення країни перебіг захворювання буде значно легшим, "можемо навіть не помітити" росту захворюваності.

Данілов підкреслив, що потрібно виходити на щеплення 300-400 тисяч на добу, а також наголосив на необхідності запровадження бустерної дози.

На його думку, бустерну дозу треба починати з літніх людей.

Данілов також додав, що штам "Омікрон" таки потрапить в Україну, але закликав не боятися його. Він пояснив, що хоч "Омікрон" є більш заразним, але протікає легше за "Дельту".

Що передувало: На нараді в президента Зеленського 13 грудня йшлося про те, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня, однак у період новорічних свят прогнозується стабільна ситуація.