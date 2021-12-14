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Секретарь СНБО прогнозирует новую волну коронавируса в середине февраля

Вторник, 14 декабря 2021, 16:44
Секретарь СНБО прогнозирует новую волну коронавируса в середине февраля
Алексей Данилов. фото ОП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что с 15-20 февраля в Украине может возникнуть новая волна роста заболеваемости COVID-19.

Источник: Данилов в комментарии журналистам, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Можем спрогнозировать, что с 15-20 февраля можем иметь начало следующей волны. Чтобы ее не было, людям нужно вакцинироваться".

Детали: Секртетар СНБО в то же время подчеркнул, что в случае вакцинации для 75-85 процентов населения страны течение заболевания будет значительно легче, "можем даже не заметить" роста заболеваемости.

Данилов подчеркнул, что нужно выходить на количество прививок 300-400 тысяч в сутки, а также отметил необходимость введения бустерной дозы.

По его мнению, бустерную дозу следует начинать с пожилых людей.

Данилов также добавил, что штамм "Омикрон" попадет в Украину, но призвал не бояться его. Он объяснил, что хотя "Омикрон" более заразен, но протекает легче "Дельты".

Что предшествовало: На совещании у президента Зеленского 13 декабря говорилось, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе, однако в период новогодних праздников прогнозируется стабильная ситуация.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусСНБО
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