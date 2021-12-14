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Учасників бійки з поліцейськими в Харкові заарештували на 60 діб

Вівторок, 14 грудня 2021, 19:09
Ілюстративне фото Національної поліції

Суд обрав запобіжний захід сімом підозрюваним у бійці з поліцейськими 12 грудня.

Джерело: повідомлення Національної поліції у Харківській області

Деталі: Київський районний суд обрав шістьом підозрюваним арешт на 60 діб із правом внесення застави. Розмір застави суддя встановив на рівні 49 тисяч гривень.

50-річному учаснику бійки присудили арешт без права внесення застави.

У справі за кримінальною статтею "Погроза або насильство стосовно працівника поліції" підозрюваним загрожує обмеження волі до 5 років або ж позбавлення волі таким же строком.

Що було раніше: 11 грудня на вулиці Героїв праці в Харкові поліцейські прибули за викликом про бійку. Учасники бійки віком від 19 до 50 осіб почали битися з поліцейськими, після чого їх оперативно затримали. Внаслідок інциденту постраждало п’ять поліцейських, їх ушпиталили до лікарні.

Українська правда
Теми: Харківполіція


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