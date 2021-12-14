Участников драки с полицейскими в Харькове арествоали на 60 суток

Суд избрал меру пресечения семи подозреваемым в драке с полицейскими 12 декабря.

Источник: сообщение Национальной полиции в Харьковской области

Детали: Киевский районный суд избрал шестерым подозреваемым арест на 60 суток с правом внесения залога. Размер залога судья установил на уровне 49 тысяч гривен.

50-летнему участнику потасовки присудили арест без права внесения залога.

В деле по уголовной статье "Угроза или насилие в отношении работника полиции" подозреваемым грозит ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы таким же сроком.

Что было раньше: 11 декабря на улице Героев труда в Харькове полицейские прибыли на вызов о драке. Участники потасовки в возрасте от 19 до 50 человек начали сражаться с полицейскими, после чего их оперативно задержали. В результате инцидента пострадали пять полицейских, их госпитализировали с ушибами.