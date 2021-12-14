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Світовий банк розгляне надання Україні 300 млн євро – міністр

Вівторок, 14 грудня 2021, 21:10
Світовий банк розгляне надання Україні 300 млн євро – міністр
Юлія Свириденко. Фото: facebook-сторінка Свириденко

Віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко заявляє, що 17 грудня Світовий банк може ухвалити рішення про надання Україні 300 мільйонів євро для програми розвитку енергоефективності.

Джерело: facebook-сторінка Свириденко

Пряма мова: "Хороша новина – уже 17 грудня Рада директорів Світового банку розглядатиме надання Україні 300 млн євро в рамках другого траншу за проєктом "Друга позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення". Ці кошти будуть спрямовані насамперед на фінансування президентського проєкту "Енергетична незалежність".

Учасники програми зможуть знизити споживання енергії та рівень комунальних платежів на 60%. Уже у 2022 році ми плануємо охопити до 5 тис. багатоквартирних будинків по всій країні".

Деталі: Свириденко обговорила з регіональним директором Світового банку Арупом Банерджі програму підтримки.

Міністерка додала, що готують документ, який буде оформлювати Стратегію партнерства на 2022-2026 роки. У ньому будуть означені рамки співпраці в галузях машинобудування, енергетики, сільського господарства, будівництва та інформаційних технологій.

Що було раніше: 11 грудня Світовий банк ухвалив виділення Україні допомоги в розмірі 150 мільйонів євро для забезпечення вакцинації громадян проти коронавірусу.

Українська правда

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Теми: Світовий банкенергетикагроші
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