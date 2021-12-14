Всемирный банк рассмотрит предоставление Украине 300 млн евро – министр

Вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко заявляет, что 17 декабря Всемирный банк может принять решение о предоставлении Украине 300 миллионов евро для программы развития энергоэффективности.

Источник: facebook-страница Свириденко

Прямая речь: "Хорошая новость – уже 17 декабря Совет директоров Всемирного банка будет рассматривать предоставление Украине 300 млн евро в рамках второго транша по проекту "Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления". Эти средства будут направлены, прежде всего, на финансирование президентского проекта "Энергетическая независимость".

Участники программы смогут снизить потребление энергии и уровень коммунальных платежей на 60%. Уже в 2022 году мы планируем охватить до 5 тысяч многоквартирных домов по всей стране".

Детали: Свириденко обсудила с региональным директором Всемирного банка Арупом Банерджи программу поддержки.

Министр добавила, что готовят документ, который будет оформлять Стратегию партнерства на 2022-2026 годы. В нем будут обозначены рамки сотрудничества в области машиностроения, энергетики, сельского хозяйства, строительства и информационных технологий.

Что было раньше: 11 декабря Всемирный банк согласовал выделение Украине помощь в размере 150 миллионов евро для обеспечения вакцинации граждан против коронавируса.