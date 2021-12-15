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Pfizer заявляє про 90% ефективності таблеток від Covid, дієвих і проти "омікрону"

Середа, 15 грудня 2021, 00:56
Pfizer заявляє про 90% ефективності таблеток від Covid, дієвих і проти омікрону

Компанія Pfizer Inc. 14 грудня оголосила, що її таблетки проти коронавірусу ефективні майже на 90% знижують госпіталізації та смертність пацієнтів із високим ризиком.

Джерело: звіт Pfizer, AFP, "Радіо Свобода"

Деталі: Клінічні дослідження, як вказує виробник ліків, свідчать, що препарат зберігає свою ефективність і проти швидкого поширення штаму "омікрон".

Американський виробник ліків минулого місяця заявив, що пероральний препарат був приблизно на 89% ефективним у запобіганні госпіталізації або смерті в порівнянні з плацебо, з огляду на проміжні результати з участю близько 1 200 людей. Дані остаточного аналізу включають ще 1000 учасників.

Жодна людина у дослідженні, хто отримала ліки від Pfizer, не померла, значиться у звіті.

Таблетки Pfizer приймають разом із противірусними препаратами такими як "Ритонавір" кожні 12 годин протягом п’яти днів після появи симптомів.

Нагадаємо: Компанії Pfizer Inc. та BioNTech SE очікують, що специфічна вакцина для штаму коронавірусу "Омікрон" з'явиться до березня 2022 року, а поки що відзначають, що третя доза вакцини "Comirnaty" може нейтралізувати вірус.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусОмікронліки
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