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Pfizer заявляет о 90% эффективности таблеток от Covid, действенных и против "омикрона"

Среда, 15 декабря 2021, 00:56
Pfizer заявляет о 90% эффективности таблеток от Covid, действенных и против омикрона

Компания Pfizer Inc. 14 декабря объявила, что ее таблетки против коронавируса эффективны почти на 90%, снижают госпитализацию и смертность пациентов с высоким риском.

Источник: отчет Pfizer, AFP, "Радио Свобода"

Детали: Клинические исследования, как указывает производитель лекарства, свидетельствуют, что препарат сохраняет свою эффективность и против быстрого распространения штамма "омикрон".

Американский производитель лекарства в прошлом месяце заявил, что пероральный препарат был примерно на 89% эффективным в предотвращении госпитализации или смерти по сравнению с плацебо, учитывая промежуточные результаты с участием около 1 200 человек.

Данные окончательного анализа включают в себя еще 1000 участников.

Ни один человек в исследовании, кто получил лекарство от Pfizer, не умер, значится в отчете.

Таблетки Pfizer принимают вместе с противовирусными препаратами, такими как "Ритонавир" каждые 12 часов в течение пяти дней после появления симптомов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусОмикронлекарства
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