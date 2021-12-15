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Covid у світі: за поширенням вірусу лідирують США і Франція

Середа, 15 грудня 2021, 06:51
фото: Getty Images

13 грудня у світі діагностували понад 608 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше нових випадків виявили у США, Франції та Британії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 108 тисяч, у Франції – майже 63 тисячі і у Британії – понад 59 тисяч нових інфікувань.

 

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Німеччина і Росія. Україна – на 16 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (1 598), Росії (1 145), Німеччині (575).

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція і Британія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія і Німеччина.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 244 313 611 осіб. Наразі нараховується майже 22 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 337 116 смертей від COVID-19.

Знати більше:

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Теми: коронавірус


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