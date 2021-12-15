Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Covid в мире: по распространению вируса лидируют США и Франция

Среда, 15 декабря 2021, 06:51
фото: Getty Images

13 декабря в мире диагностировали более 608 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции и Британии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 108 тысяч, во Франции – более 63 тысяч и в Британии – более 59 тысяч новых инфицирований.

 

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Германия и Россия. Украина – на 16 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1 598), России (1 145), Германии (575).

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция и Британия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия и Германия.

За все время пандемии излечились от болезни 244 313 611 человек. В настоящее время насчитывается около 22 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 337 116 смертей от COVID-19.

Знать больше:

COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Украинская правда
Темы: коронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Супертайфун на Филиппинах: количество погибших превысило 200

В Израиле началась пятая Covid-волна — премьер

Данилов: Оружия должно быть и будет достаточно

Следующие три уикенда в Украине будут длинными

Литва заявила о готовности передать Украине летальное оружие

Делегация Конгресса США посетила Украину

Все новости...
коронавирус
В Британии – антирекорд новых случаев Covid с января, почти 60 тысяч в сутки
Из-за коронавируса Италия продлила чрезвычайное положение до конца марта
"Омикрон" обнаружили в 77 странах – ВОЗ
Последние новости
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: оружие от Литвы, "четырехнедельное окно" США
07:30
Оккупанты стреляли возле Светлодарска и Новозвановки
06:37
фотоДжонсона застали за нарушением локдауна в Британии
05:55
Украина — вторая в Европе по смертности от Covid за сутки
04:55
BBC: Военные Мьянмы совершали массовые убийства мирных жителей
03:55
Кандидат от левых победил на президентских выборах в Чили
02:50
Супертайфун на Филиппинах: количество погибших превысило 200
01:51
Германия не будет вводить локдаун до Рождества
00:50
В Израиле началась пятая Covid-волна — премьер
23:55
Данилов: Оружия должно быть и будет достаточно
Все новости...