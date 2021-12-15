Covid в мире: по распространению вируса лидируют США и Франция

13 декабря в мире диагностировали более 608 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции и Британии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 108 тысяч, во Франции – более 63 тысяч и в Британии – более 59 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Германия и Россия. Украина – на 16 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1 598), России (1 145), Германии (575).

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция и Британия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия и Германия.

За все время пандемии излечились от болезни 244 313 611 человек. В настоящее время насчитывается около 22 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 337 116 смертей от COVID-19.

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