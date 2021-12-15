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Друг Зеленського Чернишов використовує спецномери і проблискові маячки

Середа, 15 грудня 2021, 12:56
Олексій Чернишов, фото Мінрегіону - minregion.gov.ua

Авто охорони міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, який товаришує з президентом Володимиром Зеленським, використовує номери прикриття і спецсигнали під час руху дорогами Києва.

Джерело: розслідування "Української правди"

Деталі: Журналісти-розслідувачі спостерігали за "Мерседесом" міністра та "Фольксвагеном" його охорони.

Автомобіль охорони міністра обладнаний проблисковими маяками. Номерних знаків "Фольксвагена" немає у базі поліції а це означає що Чернишову з невідомих причин можна використовувати оперативні номерні знаки – "номери прикриття".

Журналісти помітили, як авто охорони Чернишова їхало з увімкненими проблисковими маяками, застосовувало звуковий спецсигнал, зупиняло зустрічний потік машин і всупереч правил звертало в бік офісу мільярдера та народного депутата від партії "Опозиційна  платформа – За життя" Ігоря Абрамовича. 

За інформацією джерел УП в політичних колах, дружина президента Володимира Зеленського товаришує з дружиною Олексія Чернишова. 

Чернишов єдиний із членів Кабінету міністрів цьогоріч відвідував святкування дня народження президента Зеленського та приїжджав до президента Зеленського у державну резиденцію в Карпатах у день народження керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

УП звернулася до міністра Чернишова з питаннями, на яких підставах авто його супроводу використовує спецзасоби та має оперативні номерні знаки, але на момент публікації він не відповів.

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Українська правда
Теми: Чернишов ОлексійЗеленський


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