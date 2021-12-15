Друг Зеленского Чернышев использует спецномера и проблесковые маячки

Авто охраны министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, который дружит с президентом Владимиром Зеленским, использует номера прикрытия и спецсигналы при движении по дорогам Киева.

Источник: расследование "Украинской правды"

Детали: Журналисты-расследователи наблюдали за "Мерседесом" министра и "Фольксвагеном" его охраны.

Автомобиль охраны министра оборудован проблесковыми маяками. Номерных знаков "Фольксвагена" нет в базе полиции, а это значит, что Чернышеву по неизвестным причинам можно использовать оперативные номерные знаки – "номера прикрытия".

Журналисты заметили, как авто охраны Чернышева ехало с включенными проблесковыми маяками, применяло звуковой спецсигнал, останавливало встречный поток машин и вопреки правилам поворачивало в сторону офиса миллиардера и народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Игоря Абрамовича.

По информации источников УП в политических кругах, супруга президента Владимира Зеленского дружит с супругой Алексея Чернышева.

Чернышев единственный из членов Кабинета министров посещал в этом году празднование дня рождения президента Зеленского и приезжал к президенту Зеленскому в государственную резиденцию в Карпатах в день рождения руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

УП обратилась к министру Чернышеву с вопросами, на каких основаниях авто его сопровождения использует спецсредства и имеет оперативные номерные знаки, но на момент публикации он не ответил.

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