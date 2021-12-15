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Слуги народу без правил. Як Чернишов, Арахамія та Зеленський порушують правила дорожнього руху

Михайло ТкачСереда, 15 грудня 2021, 04:30
Колпж: Андрій Калістратенко

У суботу, 11 грудня спалахнув гучний скандал.

На одному з блокпостів на в'їзді до зони проведення операції об'єднаних сил в Донецькій області поліцейські зупинили кортеж заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі для перевірки документів. 

Натомість він почав погрожувати поліцейським та фактично скоїв напад на одного із працівників поліції. Гогілашвілі переконував, що на авто, яким він користується, виписаний оперативний талон. А це означає, що ця автівка має номерні знаки прикриття та її не можна обшукувати та виписувати штрафи за порушення ПДР.

Можливо заступник міністра отримав законспіроване авто для проведення таємної спецоперації в зоні ООС? 

Але наступного дня, вже після того як президент закликав Гогілашвілі піти з посади, патрульні передають в розпорядження "Української правди" ще одне відео.

На ньому заступник міністра обурювався, що поліцейські зупинили його авто в центрі Києва за використання спецсигналів – проблискових маячків.

Олександр Гогілашвілі – чоловік багаторічної,  ще з часів роботи у студії "Квартал 95", помічниці Володимира Зеленського Марії Левченко. На високу посаду в МВС його було призначено після перемоги Зеленського на президентських виборах. За даними журналістів-розслідувачів, у Гогілашвілі є діючий російський паспорт.

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У понеділок, 13 грудня Кабінет міністрів звільнив його із займаної посади.

"Демократична держава не може існувати без звичайної людської рівності. Зокрема, без рівності тих, хто обіймає будь-які державні посади, й тих, хто їм підпорядковується. Без рівності в гідності та у праві на повагу", – зазначив Володимир Зеленський напередодні.

Втім, як показало розслідування "Української правди", Гогілашвілі – не єдиний представник влади, який порушує ПДР та їздить на номерних знаках прикриття.

Спецсигнали в тих, хто не має на них права, слуги народу, що їздять зустрічними смугами, оперативні номерні знаки для кураторів, недоторканність друзів голови держави – усе це переваги, якими користуються топ посадовці з оточення президента Зеленського і особисто глава держави на автошляхах.

Ця історія – про нерівність перед законом і про неоднакові правила для всіх.

Михайло Ткач, УП

Теми: ЗеленськийАрахаміяСлуга народуполітична система
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