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Уряд продовжує карантин до квітня

Середа, 15 грудня 2021, 13:19
Денис Шмигаль. фото КМУ

Кабінет міністрів продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду 15 грудня

Пряма мова: "Аби максимально ефективно протидіяти пандемії і захистити здоров'я людей уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року тобто на протязі першого кварталу щонайменше. Це означає, що всі правила до публічних місць з ковід-сертифікатами, щодо носіння масок, щодо дистанції залишаються в силі".

Деталі: Шмигаль нагадав, що 15 грудня ще дві області (Вінницька й Хмельницька -ред.) виходять із "червоної" зони карантину: там залишаються 8 регіонів України.

Прем'єр висловив сподівання, що і в цих областях найближчим часом епідеміологічна ситуація стабілізується.

Він наголосив на збереженні темпів щеплення від коронавірусу до досягнення рівня в 70% вакцинованих дорослих українців.

Валентина Романенко, УП
Теми: карантинКабінет міністрів


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