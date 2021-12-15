Уряд продовжує карантин до квітня

Кабінет міністрів продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду 15 грудня

Пряма мова: "Аби максимально ефективно протидіяти пандемії і захистити здоров'я людей уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року тобто на протязі першого кварталу щонайменше. Це означає, що всі правила до публічних місць з ковід-сертифікатами, щодо носіння масок, щодо дистанції залишаються в силі".

Деталі: Шмигаль нагадав, що 15 грудня ще дві області (Вінницька й Хмельницька -ред.) виходять із "червоної" зони карантину: там залишаються 8 регіонів України.

Прем'єр висловив сподівання, що і в цих областях найближчим часом епідеміологічна ситуація стабілізується.

Він наголосив на збереженні темпів щеплення від коронавірусу до досягнення рівня в 70% вакцинованих дорослих українців.