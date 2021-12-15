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Кабмин продлевает карантин до апреля

Среда, 15 декабря 2021, 12:19
Кабмин продлевает карантин до апреля
Денис Шмыгаль. фото КМУ

Кабинет министров продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года.

Источник: премьер-министр Денис Шмигаль, открывая заседание правительства 15 декабря

Прямая речь: "Чтобы максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей правительство продолжает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года, то есть в течение первого квартала по меньшей мере. Это означает, что все правила доступа к публичным местам с ковид-сертификатами, по ношению масок, относительно дистанции остаются в силее".

Детали: Шмыгаль напомнил, что 15 декабря еще две области (Винницкая и Хмельницкая -ред) выходят из "красной" зоны карантина: там остаются 8 регионов Украины.

Премьер выразил надежду, что и в этих областях в ближайшее время эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

Он отметил важность сохранения темпов прививок от коронавируса до достижения уровня в 70% вакцинированных взрослых украинцев.

Валентина Романенко, УП

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Темы: карантинКабинет министров
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