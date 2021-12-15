Україна на контакті з журналістом Цимбалюком, якого у РФ звинувачують в екстремізмі – МЗС
Міністерство закордонних справ України перебуває на контакті із журналістом Романом Цимбалюком, якого у Росії звинувачують в екстремізмі та хочуть порушити кілька адміністративних справ.
Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter
Пряма мова: "Російська влада продовжує випалювати медійне середовище в Росії, тавруючи невигідних їй журналістів і ЗМІ "екстремістами" і "іноземними агентами".
МЗС та посольство в Москві на зв’язку із Романом Цимбалюком. Як український громадянин він буде користуватися нашою повною підтримкою".
Передісторія:
- 15 грудня стало відомо, що українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві Романа Цимбалюка в Росії звинувачують в екстремізмі, поки що хочуть порушити кілька адміністративних справ.
Російська влада продовжує випалювати медійне середовище в Росії, тавруючи невигідних їй журналістів і ЗМІ «екстремістами» і «іноземними агентами». МЗС та посольство в Москві на зв’язку із Романом Цимбалюком. Як український громадянин він буде користуватися нашою повною підтримкою pic.twitter.com/PYv4QEPL18— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) December 15, 2021