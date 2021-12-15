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Україна на контакті з журналістом Цимбалюком, якого у РФ звинувачують в екстремізмі – МЗС

Середа, 15 грудня 2021, 15:16
фото: FB Цимбалюка

Міністерство закордонних справ України перебуває на контакті із журналістом Романом Цимбалюком, якого у Росії звинувачують в екстремізмі та хочуть порушити кілька адміністративних справ.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter

Пряма мова: "Російська влада продовжує випалювати медійне середовище в Росії, тавруючи невигідних їй журналістів і ЗМІ "екстремістами" і "іноземними агентами".

МЗС та посольство в Москві на зв’язку із Романом Цимбалюком. Як український громадянин він буде користуватися нашою повною підтримкою".

Передісторія:

  • 15 грудня стало відомо, що українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві Романа Цимбалюка в Росії звинувачують в екстремізмі, поки що хочуть порушити кілька адміністративних справ.

Українська правда
Теми: МЗСРосіяЗМІУкраїна


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