Україна на контакті з журналістом Цимбалюком, якого у РФ звинувачують в екстремізмі – МЗС

Міністерство закордонних справ України перебуває на контакті із журналістом Романом Цимбалюком, якого у Росії звинувачують в екстремізмі та хочуть порушити кілька адміністративних справ.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter

Пряма мова: "Російська влада продовжує випалювати медійне середовище в Росії, тавруючи невигідних їй журналістів і ЗМІ "екстремістами" і "іноземними агентами".

МЗС та посольство в Москві на зв’язку із Романом Цимбалюком. Як український громадянин він буде користуватися нашою повною підтримкою".

Передісторія:

15 грудня стало відомо, що українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві Романа Цимбалюка в Росії звинувачують в екстремізмі, поки що хочуть порушити кілька адміністративних справ.