Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна на контакті з журналістом Цимбалюком, якого у РФ звинувачують в екстремізмі – МЗС

Середа, 15 грудня 2021, 14:16
Україна на контакті з журналістом Цимбалюком, якого у РФ звинувачують в екстремізмі – МЗС
фото: FB Цимбалюка

Міністерство закордонних справ України перебуває на контакті із журналістом Романом Цимбалюком, якого у Росії звинувачують в екстремізмі та хочуть порушити кілька адміністративних справ.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter

Пряма мова: "Російська влада продовжує випалювати медійне середовище в Росії, тавруючи невигідних їй журналістів і ЗМІ "екстремістами" і "іноземними агентами".

МЗС та посольство в Москві на зв’язку із Романом Цимбалюком. Як український громадянин він буде користуватися нашою повною підтримкою".

Передісторія:

  • 15 грудня стало відомо, що українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві Романа Цимбалюка в Росії звинувачують в екстремізмі, поки що хочуть порушити кілька адміністративних справ.

Українська правда
Теми: МЗСРосіяЗМІУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
МЗС
В МЗС хотіли б, щоб Білий дім "не озирався на Москву", коли говорить про Україну в НАТО
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Останні новини
22:55
У Миколаєві учасників масових заходів не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
Усі новини...
Реклама: