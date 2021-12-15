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Украина на контакте с журналистом Цымбалюком, которого в РФ обвиняют в экстремизме – МИД

Среда, 15 декабря 2021, 15:16
фото: FB Цымбалюка

Министерство иностранных дел Украины находится на контакте с журналистом Романом Цымбалюком, которого в России обвиняют в экстремизме и хотят возбудить несколько административных дел.

Источник: представитель МИД Украины Олег Николенко в Twitter

Прямая речь: "Российские власти продолжают выжигать медийную среду в России, клеймя невыгодных ей журналистов и СМИ "экстремистами" и "иностранными агентами".

МИД и посольство в Москве на связи с Романом Цымбалюком. Как украинский гражданин, он будет пользоваться нашей полной поддержкой".

Предыстория:

  • 15 декабря стало известно, что украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН в Москве Романа Цимбалюка в России обвиняют в экстремизме и хотят возбудить несколько административных дел.

Украинская правда
Темы: МИДРосcияСМИУкраина
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