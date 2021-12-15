Украина на контакте с журналистом Цымбалюком, которого в РФ обвиняют в экстремизме – МИД
Министерство иностранных дел Украины находится на контакте с журналистом Романом Цымбалюком, которого в России обвиняют в экстремизме и хотят возбудить несколько административных дел.
Источник: представитель МИД Украины Олег Николенко в Twitter
Прямая речь: "Российские власти продолжают выжигать медийную среду в России, клеймя невыгодных ей журналистов и СМИ "экстремистами" и "иностранными агентами".
МИД и посольство в Москве на связи с Романом Цымбалюком. Как украинский гражданин, он будет пользоваться нашей полной поддержкой".
Предыстория:
- 15 декабря стало известно, что украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН в Москве Романа Цимбалюка в России обвиняют в экстремизме и хотят возбудить несколько административных дел.
Російська влада продовжує випалювати медійне середовище в Росії, тавруючи невигідних їй журналістів і ЗМІ «екстремістами» і «іноземними агентами». МЗС та посольство в Москві на зв’язку із Романом Цимбалюком. Як український громадянин він буде користуватися нашою повною підтримкою pic.twitter.com/PYv4QEPL18— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) December 15, 2021