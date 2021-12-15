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Зеленський запропонував Алієву провести у Києві спільний саміт з Ердоганом

Середа, 15 грудня 2021, 14:26
Зеленський запропонував Алієву провести у Києві спільний саміт з Ердоганом
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Азербайджанської Республіки Ільхаму Алієву провести у лютому 2022 року у Києві спільний саміт України, Азербайджану і Туреччини.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Дослівно: "Глава Української держави нагадав, що в лютому 2022-го відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин України з Азербайджаном і Туреччиною. З огляду на це Президент запропонував провести в лютому в Києві саміт за участю лідерів трьох держав".

Деталі: Зустріч із Алієвим відбулася під час робочого візиту президента України до Брюсселя. Повідомляється, що Зеленський також звернувся щодо можливості долучення Азербайджану до процесу звільнення незаконно утримуваних осіб.

Він також обговорив з Алієвим "необхідність активізації роботи для реалізації транзиту вантажів за маршрутом Європа – Кавказ – Азія з використанням залізничного та морського транспорту".

Передісторія:

  • У вересні Зеленський провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, на якій обговорили допомогу у визволенні затриманих окупантами кримських активістів.

Українська правда

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Теми: АлієвЗеленськийЕрдоган
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