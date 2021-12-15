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Зеленский предложил Алиеву провести в Киеве совместный саммит с Эрдоганом

Среда, 15 декабря 2021, 14:26
Зеленский предложил Алиеву провести в Киеве совместный саммит с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву провести в феврале 2022 года в Киеве общий саммит Украины, Азербайджана и Турции.

Источник: сообщение Офиса президента

Дословно: "Глава Украинского государства напомнил, что в феврале 2022-го будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией. Учитывая это, Президент предложил провести в феврале в Киеве саммит с участием лидеров трех государств".

Детали: Встреча с Алиевым состоялась во время рабочего визита Зеленского в Брюссель. Сообщается, что Зеленский также обратился за возможностью присоединения Азербайджана к процессу освобождения незаконно удерживаемых лиц.

Он также обсудил с Алиевым "необходимость активизации работы по реализации транзита грузов по маршруту Европа – Кавказ – Азия с использованием железнодорожного и морского транспорта".

Предыстория:

  • В сентябре Зеленский провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которой обсудили помощь в освобождении задержанных оккупантами крымских активистов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АлиевЗеленскийЭрдоган
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