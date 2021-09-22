Зеленський і Ердоган обговорили звільнення кримських політв'язнів та угоду про ЗВТ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, на якій обговорили допомогу у визволенні затриманих окупантами кримських активістів.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Переговори президентів відбулися у Постійному представництві Турецької Республіки при ООН.

За словами прессекретаря президента України Сергія Никифорова, сторони обговорили гуманітарну ситуацію в окупованому Криму й те, "яким чином Туреччина може сприяти звільненню утримуваних осіб, зокрема кримських татар".

Президенти також торкнулися низки економічних питань, підкреслили необхідність завершення підготовки та підписання угоди про зону вільної торгівлі між двома країнами.

У цьому контексті для України актуальним залишається питання постачання скрапленого газу з Близького Сходу за сприяння Туреччини.

Крім того, на переговорах Зеленського й Ердогана порушувалися питання військового співробітництва, зокрема у військово-морській сфері.

Що передувало: Повідомлялося, що президент Володимир Зеленський під час зустрічі із турецьким колегою Реджепом Ердоганом може передати йому списку утримуваних Кремлем громадян, зокрема кримських татар, для того, щоб він посприяв їх звільненню.

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