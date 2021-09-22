Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський і Ердоган обговорили звільнення кримських політв'язнів та угоду про ЗВТ

Середа, 22 вересня 2021, 03:15
Зеленський і Ердоган обговорили звільнення кримських політв'язнів та угоду про ЗВТ
Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, на якій обговорили допомогу у визволенні затриманих окупантами кримських активістів.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Переговори президентів відбулися у Постійному представництві Турецької Республіки при ООН.

За словами прессекретаря президента України Сергія Никифорова, сторони обговорили гуманітарну ситуацію в окупованому Криму й те, "яким чином Туреччина може сприяти звільненню утримуваних осіб, зокрема кримських татар".

Президенти також торкнулися низки економічних питань, підкреслили необхідність завершення підготовки та підписання угоди про зону вільної торгівлі між двома країнами.

У цьому контексті для України актуальним залишається питання постачання скрапленого газу з Близького Сходу за сприяння Туреччини.

Крім того, на переговорах Зеленського й Ердогана порушувалися питання військового співробітництва, зокрема у військово-морській сфері.

Що передувало: Повідомлялося, що президент Володимир Зеленський під час зустрічі із турецьким колегою Реджепом Ердоганом може передати йому списку утримуваних Кремлем громадян, зокрема кримських татар, для того, щоб він посприяв їх звільненню. 

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський прибув до США, де візьме участь у Генеральній асамблеї ООН. 
  • Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Нью-Йорк (США) заявив, що Генеральна асамблея ООН є одним з основних майданчиків, де Україна може вирішувати питання щодо Донбасу і Криму.
  • Президент України Володимир Зеленський у рамках візиту в США зустрівся з резиденткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
  • Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, а також із новообраним головою ГА ООН Абдулою Шахідом.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАЕрдоганЗеленськийТуреччинаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

Усі новини...
США
Білий дім розповів, як Україна застосовуватиме касетні боєприпаси
Дежсекретар США і Кулеба провели розмову перед самітом НАТО у Вільнюсі
КНДР заявила про порушення літаками-розвідниками США її повітряного простіру
Останні новини
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмеров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
Усі новини...
Реклама: