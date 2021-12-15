НАБУ з "антимонопольниками" викрили змову на пів мільярда гривень

Розслідування детективів Національного антикорупційного бюро допомогло Антимонопольному комітету встановити факти змови на пів мільярда гривень між сімома компаніями.

Джерело: пресслужба НАБУ

Деталі: Розслідування стосується постачання програмного забезпечення державним компаніям впродовж 2016-2019 років. Тендери оголошували такі структури як АТ "КБ "ПриватБанк", ДП "НАЕК "Енергоатом", ПАТ "Укргазвидобування", філія ГІОЦ ПАТ "Укрзалізниця", Національний банк України, Банкнотно-монетний двір НБУ й ДП "Поліграфічний комбінат "Україна".

В усіх тендерах брали участь товариства з обмеженою відповідальністю "Інфопульс Україна", "Сапран Україна", "САП Україна", "Бріг-Рітейл", "Агелес", "Беной" та дочірнє підприємство "Ітеллідженс" зі 100%-ю іноземною інвестицією товариства "Ітеллідженс інтернешнл бізнес сервіс ГМБХ (Німеччина)" ("НТТ дата бізнес солюшнс").

Підтвердженням їхньої змови є те, що всі вони формально брали участь у тендері для забезпечення кворуму, підготовка одним із учасників документів для решти та погодження цінових пропозицій між собою

Антимонопольний комітет наклав 15 грудня штрафи на всі 7 компаній на загальну суму близько 105 мільйонів гривень.

Крім того, цим компаніям заборонили брати участь у тендерах на наступні три роки.