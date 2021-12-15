НАБУ с "антимонопольщиками" разоблачили заговор на полмиллиарда гривен

Расследование детективов Национального антикоррупционного бюро помогло Антимонопольному комитету установить факты сговора на полмиллиарда гривен между семью компаниями.

Источник: пресс-служба НАБУ

Детали: Расследование касается поставки программного обеспечения государственным компаниям в течение 2016-2019 годов. Тендеры объявляли такие структуры как АО "КБ "ПриватБанк", ГП "НАЭК "Энергоатом", ПАО "Укргаздобыча", филиал ГИОЦ ПАО "Укрзализныця", Национальный банк Украины, Банкнотно-монетный двор НБУ и ГП "Полиграфический комбинат "Украина".

Во всех тендерах принимали участие общества с ограниченной ответственностью "Инфопульс Украина", "Сапран Украина", "САП Украина", "Бриг-Ритейл", "Агелес", "Беной" и дочернее предприятие "Ителлидженс" со 100% иностранной инвестицией общества "Ителлидженс интернешнл бизнес сервис ГМБХ (Германия)" ("НТТ дата бизнес солюшнс").

Подтверждением их сговора является то, что они формально участвовали в тендере для обеспечения кворума, один из участников готовил документы для остальных, и все они согласовывали ценовых предложений между собой.

Антимонопольный комитет наложил 15 декабря штрафы на все семь компаний на общую сумму около 105 миллионов гривен.

Кроме того, этим компаниям запретили участвовать в тендерах на следующие три года.