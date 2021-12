Бойовики в Лівії взяли в облогу штаб-квартиру прем'єра

Бойовики оточили штаб-квартиру прем'єр-міністра у столиці Лівії Тріполі.

Джерело: Sky News Arabia з посиланням на джерела та лівійське видання "Аль-Марсад"

Деталі: Як зазначається у підписі до відео, опублікованим "Аль-Марсад", бойовики контролюють околиці штаб-квартири.

VIDEO | Armed groups control the vicinity of the Prime Minister's headquarters in #Tripoli, following tension that erupted due to the Presidential appointments of officers and the establishment of brigades with leaders linked to a hardline group. #Libya pic.twitter.com/OL29zAT4w8