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Бойовики в Лівії взяли в облогу штаб-квартиру прем'єра

Четвер, 16 грудня 2021, 01:47
ABDULLAH DOMA/AFP via Getty Images

Бойовики оточили штаб-квартиру прем'єр-міністра у столиці Лівії  Тріполі.

Джерело: Sky News Arabia з посиланням на джерела та лівійське видання "Аль-Марсад"

Деталі: Як зазначається у підписі до відео, опублікованим "Аль-Марсад", бойовики контролюють околиці штаб-квартири.

Згідно з лівійськими джерелами, у містах західного регіону спостерігається стан бойової готовності кількох збройних формувань після облоги штабу прем'єра.

Ополченці, відомі як члени Бригади "Ас-Самуд", що діють у столиці, пообіцяли, що "президентських виборів у Лівії не буде. Ми закриємо всі державні установи у Тріполі". 24 грудня в Лівії заплановані президентські вибори, а потім відбудуться парламентські.

Як пише Sky News Arabia, "складається враження, що напруженість, що панувала в регіоні, пов'язана з рішенням Президентської ради про відставку командувача військовим округом Тріполі Абделя Бассета Марвана". Раніше в середу Президентська рада Лівії винесла рішення про звільнення Марвана і призначення Абдель-Кадера Халіфи на посаду командувача військового округу Тріполі.

Теми: Лівія


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