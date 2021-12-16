Бойовики в Лівії взяли в облогу штаб-квартиру прем'єра

Бойовики оточили штаб-квартиру прем'єр-міністра у столиці Лівії Тріполі.

Джерело: Sky News Arabia з посиланням на джерела та лівійське видання "Аль-Марсад"

Деталі: Як зазначається у підписі до відео, опублікованим "Аль-Марсад", бойовики контролюють околиці штаб-квартири.

VIDEO | Armed groups control the vicinity of the Prime Minister's headquarters in #Tripoli, following tension that erupted due to the Presidential appointments of officers and the establishment of brigades with leaders linked to a hardline group. #Libya pic.twitter.com/OL29zAT4w8 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 15, 2021

Згідно з лівійськими джерелами, у містах західного регіону спостерігається стан бойової готовності кількох збройних формувань після облоги штабу прем'єра.

Ополченці, відомі як члени Бригади "Ас-Самуд", що діють у столиці, пообіцяли, що "президентських виборів у Лівії не буде. Ми закриємо всі державні установи у Тріполі". 24 грудня в Лівії заплановані президентські вибори, а потім відбудуться парламентські.

Як пише Sky News Arabia, "складається враження, що напруженість, що панувала в регіоні, пов'язана з рішенням Президентської ради про відставку командувача військовим округом Тріполі Абделя Бассета Марвана". Раніше в середу Президентська рада Лівії винесла рішення про звільнення Марвана і призначення Абдель-Кадера Халіфи на посаду командувача військового округу Тріполі.