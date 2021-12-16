Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Боевики в Ливии осадили штаб-квартиру премьера

Четверг, 16 декабря 2021, 01:47

Боевики оцепили штаб-квартиру премьер-министра в столице Ливии Триполи.

Источник: Sky News Arabia со ссылкой на источники и ливийское издание "Аль-Марсад"

Детали: Как отмечается в подписи к видео, опубликованному "Аль-Марсад", боевики контролируют окрестности штаб-квартиры.

Согласно ливийским источникам, в городах западного региона наблюдается состояние боевой готовности нескольких вооруженных формирований после осады штаба премьера.

Ополченцы, известные как действующие в столице члены Бригады "Ас-Самуд", пообещали, что "президентских выборов в Ливии не будет. Мы закроем все государственные учреждения в Триполи". 24 декабря в Ливии запланированы президентские выборы, а затем состоятся парламентские.

Как пишет Sky News Arabia, "создается впечатление, что царившая в регионе напряженность связана с решением Президентского совета об отставке командующего военным округом Триполи Абделя Бассета Марвана". Ранее в среду Президентский совет Ливии вынес решение об уходе Марвана и назначении Абдель-Кадера Халифы на должность командующего военным округом Триполи.

Темы: Ливия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Порошенко подписали подозрение в госизмене

Возвращение к выборам с мажоритаркой поддержат более 300 нардепов – Арахамия

фотоЗеленский в Гуте, где праздновали юбилей Ермака, проводит встречу с двумя президентами

таблицаВо втором туре выборов Зеленский имеет наибольшее преимущество только над Бойко

Налоговая отменит доначисление "Синево" 1,1 миллиарда – Гетманцев

Двое бойцов подорвались на взрывчатке в зоне ООС: состояние одного – тяжелое

Все новости...
Ливия
Ливийские "гастроли" ЧВК Вагнера: планшет наемника попал к журналистам
Вооруженный конфликт в Ливии: стороны договорились о переходном правительстве
США заявили, что наемники "Вагнера" ​​завезли мины в Ливию в обход эмбарго
Последние новости
15:56
Давосский форум снова перенесли
15:42
Стало известно, сколько будет стоить пробное ЗНО-2022
15:37
В Германии задержали руководителя Генштаба Грузии времен Саакашвили
15:31
Порошенко подписали подозрение в госизмене
15:15
Регулятор повысил тарифы облэнерго на 10-20%
15:14
Турчинов: Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется из-за границы
15:10
Пленнице боевиков ОРДО нужна срочная госпитализация – Денисова
15:10
фотоУ тех, кто отправляется в оккупированный Крым, пограничники изымают оружие и патроны
15:07
В Украине "антирекорд" по вакцинации – Радуцкий
14:55
СБУ не искала российский паспорт у Гогилашвили – не было запросов
Все новости...