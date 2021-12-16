Боевики в Ливии осадили штаб-квартиру премьера

Боевики оцепили штаб-квартиру премьер-министра в столице Ливии Триполи.

Источник: Sky News Arabia со ссылкой на источники и ливийское издание "Аль-Марсад"

Детали: Как отмечается в подписи к видео, опубликованному "Аль-Марсад", боевики контролируют окрестности штаб-квартиры.

VIDEO | Armed groups control the vicinity of the Prime Minister's headquarters in #Tripoli, following tension that erupted due to the Presidential appointments of officers and the establishment of brigades with leaders linked to a hardline group. #Libya pic.twitter.com/OL29zAT4w8 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 15, 2021

Согласно ливийским источникам, в городах западного региона наблюдается состояние боевой готовности нескольких вооруженных формирований после осады штаба премьера.

Ополченцы, известные как действующие в столице члены Бригады "Ас-Самуд", пообещали, что "президентских выборов в Ливии не будет. Мы закроем все государственные учреждения в Триполи". 24 декабря в Ливии запланированы президентские выборы, а затем состоятся парламентские.

Как пишет Sky News Arabia, "создается впечатление, что царившая в регионе напряженность связана с решением Президентского совета об отставке командующего военным округом Триполи Абделя Бассета Марвана". Ранее в среду Президентский совет Ливии вынес решение об уходе Марвана и назначении Абдель-Кадера Халифы на должность командующего военным округом Триполи.