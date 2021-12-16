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У Домінікані розбився приватний літак, дев'ять загиблих

Четвер, 16 грудня 2021, 02:50
У Домінікані розбився приватний літак, дев'ять загиблих

Приватний літак  Gulfstream розбився при аварійній посадці в аеропорту Лас Амерікас у столиці Домінікани Санто-Домінго, cемеро пасажирів і два члени екіпажу загинули.

Джерело: авіаперевізник Helidosa Aviation Group у Twitter, CNN з посиланням на дані Flightradar 24, Reuters

Деталі: Рейс прямував до Маямі з міжнародного аеропорту Ла-Ісабела в Домінікані, коли здійснив вимушену посадку.

Причина аварії чи вимушеної посадки досі невідома.

Як повідомляється, шість пасажирів були іноземцями, а один – домініканцем.

"Українська правда" у Threads

Теми: аваріяавіа
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