У Домінікані розбився приватний літак, дев'ять загиблих
Четвер, 16 грудня 2021, 02:50
Приватний літак Gulfstream розбився при аварійній посадці в аеропорту Лас Амерікас у столиці Домінікани Санто-Домінго, cемеро пасажирів і два члени екіпажу загинули.
Джерело: авіаперевізник Helidosa Aviation Group у Twitter, CNN з посиланням на дані Flightradar 24, Reuters
Деталі: Рейс прямував до Маямі з міжнародного аеропорту Ла-Ісабела в Домінікані, коли здійснив вимушену посадку.
Причина аварії чи вимушеної посадки досі невідома.
Як повідомляється, шість пасажирів були іноземцями, а один – домініканцем.