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В Доминикане разбился частный самолет, девять погибших

Четверг, 16 декабря 2021, 03:50

Частный самолет Gulfstream разбился при аварийной посадке в аэропорту Лас Америкас в столице Доминиканы Санто-Доминго, семеро пассажиров и два члена экипажа погибли.

Источник: авиаперевозчик Helidosa Aviation Group в Twitter, CNN со ссылкой на данные Flightradar 24, Reuters

Детали: Рейс направлялся в Майами из международного аэропорта Ла-Исабела в Доминикане, когда совершил вынужденную посадку.

Причина аварии или вынужденной посадки неизвестна.

Как сообщается, шесть пассажиров были иностранцами, а один – доминиканцем.

Темы: аварияавиа
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