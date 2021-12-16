В Доминикане разбился частный самолет, девять погибших

Частный самолет Gulfstream разбился при аварийной посадке в аэропорту Лас Америкас в столице Доминиканы Санто-Доминго, семеро пассажиров и два члена экипажа погибли.

Источник: авиаперевозчик Helidosa Aviation Group в Twitter, CNN со ссылкой на данные Flightradar 24, Reuters

Детали: Рейс направлялся в Майами из международного аэропорта Ла-Исабела в Доминикане, когда совершил вынужденную посадку.

Причина аварии или вынужденной посадки неизвестна.

Как сообщается, шесть пассажиров были иностранцами, а один – доминиканцем.