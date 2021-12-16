Covid у світі: Майже 8 тисяч померлих, найбільше в США, РФ і Польщі

За добу 14 грудня у світі виявили 707 768 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 136 590 заражень, в Британії - 78 610, у Франції – 65 713.

Крім того, в Німеччині – 55 650 випадків, в РФ – 28 363.

Україна з 8 109 випадками на 16 місці у світі між Данією та Індією, у Європі Україна на 12 місці.

7 822 людини у світі за добу померли від вірусу. Найбільше померлих у США, Росії та Польщі. За цим показником (356 смертей) Україна п’ята у світі і четверта в Європі.

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Нагадаємо: 14 грудня в Україні госпіталізували з коронавірусом 2 280 осіб, одужали 26 307 осіб.