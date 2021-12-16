Covid в мире: Почти 8 тысяч умерших, больше всего в США, РФ и Польше

За сутки 14 декабря в мире обнаружили 707 768 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности в США – 136 590 заражений, в Британии - 78 610, во Франции – 65 713.

Кроме того, в Германии – 55 650 случаев, в РФ – 28 363.

Украина с 8 109 случаями на 16 месте в мире между Данией и Индией, в Европе Украина на 12 месте.

7 822 человека в мире за сутки умерли от вируса. Больше всего умерших в США, России и Польше. По этому показателю (356 смертей) Украина пятая в мире и четвертая в Европе.

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