ЗМІ: У США можуть знову обмежити застосування вакцини J&J через тромби

Консультанти з вакцин Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC) обговорять можливі обмеження на використання вакцини Johnson&Johnson в Штатах через утворення тромбів.

Джерело: джерела Washington Post

Деталі: Зазначається, що консультанти CDC збираються в четвер. Консультативному комітету з практики імунізації представлять нові дані, які, ймовірно, свідчать, що частота утворення тромбів у людей, які отримали щеплення Johnson&Johnson, збільшилася з квітня, хоча проблема все ще рідкісна. За словами федерального чиновника, знайомого із ситуацією, у зв'язку з цією проблемою загинуло близько дев'яти осіб.

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) цього тижня повідомило, що найвищий рівень повідомлень про проблеми зі згустками – близько одного випадку на 100 тисяч доз – був у жінок віком від 30 до 49 років.

Після розгляду даних очікується голосування щодо оновлення рекомендацій щодо використання вакцини. Варіанти включають залишити поточну рекомендацію для щеплення Johnson&Johnson будь-якої особи від 18 років. Інший варіант - це рекомендувати вакцини Pfizer-BioNTech і Moderna в порівнянні з Johnson&Johnson.

Будь-які зміни у використанні вакцини, ймовірно, стосуватимуться як початкових одноразових щеплень, так і бустерів.

Така рекомендація має бути схвалена директором CDC Рошель Валенськи, щоб стати офіційною рекомендацією агентства.

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