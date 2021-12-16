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ЗМІ: У США можуть знову обмежити застосування вакцини J&J через тромби

Четвер, 16 грудня 2021, 04:50
ЗМІ: У США можуть знову обмежити застосування вакцини J&J через тромби
FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images

Консультанти з вакцин Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC) обговорять можливі обмеження на використання вакцини Johnson&Johnson в Штатах через утворення тромбів.

Джерело: джерела Washington Post

Деталі: Зазначається, що консультанти CDC збираються в четвер. Консультативному комітету з практики імунізації представлять нові дані, які, ймовірно, свідчать, що частота утворення тромбів у людей, які отримали щеплення Johnson&Johnson, збільшилася з квітня, хоча проблема все ще рідкісна. За словами федерального чиновника, знайомого із ситуацією, у зв'язку з цією проблемою загинуло близько дев'яти осіб.

Управління з продовольства і медикаментів США  (FDA) цього тижня повідомило, що найвищий рівень повідомлень про проблеми зі згустками – близько одного випадку на 100 тисяч  доз – був у жінок віком від 30 до 49 років.

Після розгляду даних очікується голосування щодо оновлення рекомендацій щодо використання вакцини. Варіанти включають залишити поточну рекомендацію для щеплення Johnson&Johnson будь-якої особи від 18 років. Інший варіант - це рекомендувати вакцини Pfizer-BioNTech і Moderna в порівнянні з Johnson&Johnson.

Будь-які зміни у використанні вакцини, ймовірно, стосуватимуться як початкових одноразових щеплень, так і бустерів.

Така рекомендація має бути схвалена директором CDC Рошель Валенськи, щоб стати офіційною рекомендацією агентства.

Передісторія:

  • 13 квітня стало відомо, що у США рекомендували призупинити щеплення вакциною J&J після повідомлень про поодинокі випадки розвитку тромбів у щеплених пацієнтів.  
  • Було зафіксовано 6 випадків розвитку тромбів. Вони сталися у проміжку з 6 до 13 днів після щеплення. Тромби виникли у венах, що відводять кров з мозку, у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів. В усіх випадках це були жінки віком від 18 до 48 років, одна пацієнтка померла. 
  • На той момент у США зробили вже понад 6,8 мільйонів щеплень вакциною J&J. У більшості пацієнтів не було ніяких або дуже м’які побічні реакції.
  • 20 квітня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про можливий зв’язок вакцини J&J з рідкісними випадками тромбозу, але наголосило, що користь від препарату перевищує ризики.
  • 24 квітня у Штатах рекомендували відновити вакцинацію Johnson & Johnson.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкоронавірусвакцинація
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