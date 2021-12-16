ЗМІ: У США можуть знову обмежити застосування вакцини J&J через тромби
Консультанти з вакцин Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC) обговорять можливі обмеження на використання вакцини Johnson&Johnson в Штатах через утворення тромбів.
Джерело: джерела Washington Post
Деталі: Зазначається, що консультанти CDC збираються в четвер. Консультативному комітету з практики імунізації представлять нові дані, які, ймовірно, свідчать, що частота утворення тромбів у людей, які отримали щеплення Johnson&Johnson, збільшилася з квітня, хоча проблема все ще рідкісна. За словами федерального чиновника, знайомого із ситуацією, у зв'язку з цією проблемою загинуло близько дев'яти осіб.
Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) цього тижня повідомило, що найвищий рівень повідомлень про проблеми зі згустками – близько одного випадку на 100 тисяч доз – був у жінок віком від 30 до 49 років.
Після розгляду даних очікується голосування щодо оновлення рекомендацій щодо використання вакцини. Варіанти включають залишити поточну рекомендацію для щеплення Johnson&Johnson будь-якої особи від 18 років. Інший варіант - це рекомендувати вакцини Pfizer-BioNTech і Moderna в порівнянні з Johnson&Johnson.
Будь-які зміни у використанні вакцини, ймовірно, стосуватимуться як початкових одноразових щеплень, так і бустерів.
Така рекомендація має бути схвалена директором CDC Рошель Валенськи, щоб стати офіційною рекомендацією агентства.
Передісторія:
- 13 квітня стало відомо, що у США рекомендували призупинити щеплення вакциною J&J після повідомлень про поодинокі випадки розвитку тромбів у щеплених пацієнтів.
- Було зафіксовано 6 випадків розвитку тромбів. Вони сталися у проміжку з 6 до 13 днів після щеплення. Тромби виникли у венах, що відводять кров з мозку, у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів. В усіх випадках це були жінки віком від 18 до 48 років, одна пацієнтка померла.
- На той момент у США зробили вже понад 6,8 мільйонів щеплень вакциною J&J. У більшості пацієнтів не було ніяких або дуже м’які побічні реакції.
- 20 квітня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про можливий зв’язок вакцини J&J з рідкісними випадками тромбозу, але наголосило, що користь від препарату перевищує ризики.
- 24 квітня у Штатах рекомендували відновити вакцинацію Johnson & Johnson.