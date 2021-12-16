СМИ: В США могут снова ограничить применение вакцины J&J из-за тромбов
Консультанты по вакцинам Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обсудят возможные ограничения на использование вакцины Johnson&Johnson в Штатах из-за образования тромбов.
Источник: источники Washington Post
Детали: Отмечается, что консультанты CDC собираются в четверг. Консультативному комитету по практике иммунизации представят новые данные, которые, вероятно, свидетельствуют, что частота образования тромбов у людей, получивших прививку Johnson&Johnson, увеличилась с апреля, хотя проблема все еще редка. По словам федерального чиновника, знакомого с ситуацией, в связи с этой проблемой погибли около девяти человек.
Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) на этой неделе сообщило, что самый высокий уровень сообщений о проблемах со сгустками – около одного случая на 100 тысяч доз – был у женщин в возрасте от 30 до 49 лет.
После рассмотрения данных ожидается голосование по обновлению рекомендаций по использованию вакцины. Варианты включают оставить текущую рекомендацию для вакцинации Johnson&Johnson любого лица от 18 лет. Другой вариант – это рекомендовать вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna по сравнению с Johnson&Johnson.
Любые изменения в использовании вакцины, вероятно, будут касаться как начальных одноразовых прививок, так и бустеров.
Такая рекомендация должна быть одобрена директором CDC Рошель Валенски, чтобы стать официальной рекомендацией агентства.
Предыстория:
- 13 апреля стало известно, что в США рекомендовали приостановить прививки вакциной J&J после сообщений о единичных случаях развития тромбов у привитых пациентов.
- Было зафиксировано 6 случаев развития тромбов. Они произошли в промежутке с 6 до 13 дней после прививки. Тромбы возникли в венах, отводящих кровь из мозга в сочетании с низким уровнем тромбоцитов. Во всех случаях это были женщины в возрасте от 18 до 48 лет, одна пациентка умерла.
- На тот момент в США сделали уже более 6,8 млн прививок вакциной J&J. У большинства пациентов не было никаких или очень мягкие побочные реакции.
- 20 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о возможной связи вакцины J&J с редкими случаями тромбоза, но отметило, что польза от препарата превышает риски.
- 24 апреля в Штатах рекомендовали возобновить вакцинацию Johnson & Johnson.