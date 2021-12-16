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У ЄС вважають, що "Омікрон" скоро почне домінувати і потрібне зниження контактів

Четвер, 16 грудня 2021, 09:46
Дашборд qap.ecdc.europa.eu

Європейський центр із профілактики та контролю захворювань вважає, що штам коронавірусу "Omicron" може стати домінантним у Євросоюзі протягом перших двох місяців 2022 року, і що потрібне продовження обмеження контактів.

Джерело: Європейський центр із профілактики та контролю захворювань (ECDC) 

Деталі: Як зазначається, в країнах ЄС усе ще переважає штам "Дельта", однак "Омікрон" усе більше поширюється вже не за рахунок мандрівників, а внутрішньо – і в наступні два місяці очікується подальше швидке зростання кількості випадків інфікування "Омікроном".

Занепокоєння експертів викликають повідомлення про швидщу передачу та сильнішу "імунну втечу" у порівнянні зі штамом "Дельта". 

Наразі даних замало, щоб упевнено оцінити тяжкість захворювання, спричиненого "Омікроном" у населення ЄС.

Однак експерти зазначають: навіть якщо тяжкість захворювання така ж чи нижча, як у "Дельта-варіанту", підвищена передача та експоненційне зростання випадків захворювання "швидко переважать будь-які переваги потенційно зменшеного ступеня тяжкості".

Тому вважається дуже вірогідним, що Омікрон призведе до додаткових госпіталізацій і летальних випадків, на додаток до тих, які вже очікувалися в попередніх прогнозах, які враховували лише ризики штаму "Дельта".

Зараз ефективність вакцин проти важких наслідків "Дельти" залишається високою, однак проти "Омікрону" вакцини не такі дієві, якщо зважати на перші дані. Припускають, що бустерна доза може допомогти, але непевність зберігається.

Станом на 9 грудня 2021 року повне охоплення вакциною проти Covid-19 у загальному населенні Європейського Союзу чи Європейської економічної зони становило 66,8%, та вже нарощується кількість бустерних доз.

Наявні зараз дані підтверджують безпечне та ефективне введення бустерної дози вже через три місяці після завершення первинної вакцинації. Скорочення інтервалу введення до трьох місяців може вимагати адаптації національних планів впровадження вакцин.

З огляду на результати математичного моделювання, Європейський центр із профілактики та контролю захворювань зазначає, що "значне й негайне зниження частоти контактів також необхідне, щоб уникнути високого сплеску випадків, викликаних Омікроном",навіть за умови негайного прискорення розгортання вакцинації.

Це потрібно, щоб уникнути великої кількості летальних випадків та значного навантаження на медичну систему.

Нагадаємо: Дослідження, проведене командою з Університету Гонконгу, показало, що штам "Omicron" розмножується у бронхах приблизно в 70 разів швидше, ніж початкова й "Delta" версії коронавірусу.

Знати більше: Омікрон: симптоми Covid-штаму, мутації, заразність та ефективність вакцин

Теми: ОмікронCovid-2019епідеміяЄСкарантин


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