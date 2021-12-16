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В ЕС считают, что Омикрон скоро начнет доминировать и нужно снижение контактов

Четверг, 16 декабря 2021, 09:46
Дашборд qap.ecdc.europa.eu

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний считает, что штамм коронавируса Omicron может стать доминантным в Евросоюзе в течение первых двух месяцев 2022 года, и что необходимо продолжение ограничения контактов.

Источник: Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC)

Детали: Как отмечается, в странах ЕС все еще преобладает штамм Дельта, однако Омикрон все больше распространяется уже не за счет путешественников, а внутренне - и в последующие два месяца ожидается дальнейший быстрый рост количества случаев инфицирования Омикроном.

Беспокойство экспертов вызывают сообщения о более быстрой передаче и более сильном "иммунном побеге" по сравнению со штаммом "Дельта".

Сейчас данных мало, чтобы уверенно оценить тяжесть заболевания, вызванного Омикроном у населения ЕС.

Однако эксперты отмечают: даже если тяжесть заболевания такая же или ниже, чем у Дельта-варианта, повышенная передача и экспоненциальный рост случаев заболевания быстро перевесят любые преимущества потенциально уменьшенной степени тяжести.

Поэтому считается очень вероятным, что Омикрон приведет к дополнительным госпитализациям и летальным случаям, в дополнение к тем, которые уже ожидались в предыдущих прогнозах, которые учитывали только риски штамма "Дельта".

Сейчас эффективность вакцин против тяжелых последствий "Дельты" остается высокой, однако против "Омикрона" вакцины не так действенны, если учитывать первые данные. Предполагают, что бустерная доза может помочь, но неуверенность сохраняется.

По состоянию на 9 декабря 2021 года. полный охват вакциной против Covid-19 в общем населении Европейского Союза или Европейской экономической зоны составлял 66,8%, и уже наращивается количество бустерных доз.

Имеющиеся сейчас данные подтверждают безопасное и эффективное введение бустерной дозы через три месяца после завершения первичной вакцинации. Сокращение интервала введения до трех месяцев может потребовать адаптации национальных планов внедрения вакцин.

Учитывая результаты математического моделирования, Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний отмечает, что "значительное и немедленное снижение частоты контактов также необходимо во избежание высокого всплеска случаев, вызванных Омикроном", даже при немедленном ускорении развертывания вакцинации.

Это нужно, чтобы избежать большого количества летальных исходов и значительной нагрузки на медицинскую систему.

Напомним, Исследование, проведенное командой из Университета Гонконга, показало, что штамм "Omicron" размножается в бронхах примерно в 70 раз быстрее, чем изначальная и "Delta" версии коронавируса.

Знать больше: Омикрон: симптомы Covid-штамма, мутации, заразность и эффективность вакцин

Темы: ОмикронCovid-2019эпидемияЕСкарантин
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