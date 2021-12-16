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Omicron розмножується в бронхах у 70 разів швидше за Delta — дослідження

Четвер, 16 грудня 2021, 07:30
Spencer Platt/Getty Images

COVID-варіант Omicron розмножується у бронхах приблизно в 70 разів швидше, ніж вихідна та Delta-версії коронавірусу.

Джерелодослідження, проведене командою з Університету Гонконгу, The GuardianReuters

Деталі:  Вчені заявили, що така властивість "Омікрорну" може призвести до легшої передачі інфекції.

Водночас, у легенях новий  варіант розмножується  в 10 разів повільніше, що, за словами авторів дослідження, може бути індикатором менш тяжкого перебігу захворювання.

Зазначається, що початкові дані  були отримані в результаті експериментів з використанням зразків легеневої тканини, взятих у пацієнтів під час операції.  Офіційний звіт про результати перебуває на експертній оцінці для публікації та не був випущений дослідною групою.

Керівник дослідження доктор Майкл Чан Чивай сказав, що результат слід інтерпретувати з обережністю, адже тяжкість захворювання визначається не тільки реплікацією вірусу, а й імунною відповіддю кожної людини. За його словами, заражаючи набагато більше людей, дуже заразний вірус може спричинити більш серйозне захворювання та смерть, навіть якщо сам вірус може бути менш патогенним.

Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо

  • 25 листопада у ПАР виявилиновий варіант COVID-19 - B.1.1.529, "Омікрон".
  • Повідомлялося, що "Омікрон" має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. 
  • Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант  B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19.
  • Станом на 15 грудня "Омікрон" виявили у 77 країнах.
  • У ВООЗ заявили, що Omicron більш заразний, ніж Delta, і знижує ефективність вакцини, але викликає менш серйозні симптоми.

Теми: Омікронкоронавірус


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