Міністр розповів, коли людям почне приходити "ковідна тисяча"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що "ковідну тисячу" українці зможуть отримати уже з 20-21 грудня.

Джерело: Федоров в інтерв’ю BBC News. Украина

Пряма мова Федорова: "Мінекономіки обіцяє, що всі бюрократичні проблеми вирішать до 20 грудня, гроші почнуть приходити з 20-21 грудня".

Деталі: Він додав, що у сповіщеннях Мінцифри попереджає, що кошти можуть прийти через 10 днів після того, як людина залишить заявку. Водночас міністр висловив сподівання, що це відбуватиметься раніше.