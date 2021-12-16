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Міністр розповів, коли людям почне приходити "ковідна тисяча"

Четвер, 16 грудня 2021, 09:21
Міністр розповів, коли людям почне приходити ковідна тисяча
Фото з Facebook Мінцифри

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що "ковідну тисячу" українці зможуть отримати уже з 20-21 грудня.  

Джерело: Федоров в інтерв’ю BBC News. Украина

Пряма мова Федорова: "Мінекономіки обіцяє, що всі бюрократичні проблеми вирішать до 20 грудня, гроші почнуть приходити з 20-21 грудня".

Деталі: Він додав, що у сповіщеннях Мінцифри попереджає, що кошти можуть прийти через 10 днів після того, як людина залишить заявку. Водночас міністр висловив сподівання, що це відбуватиметься раніше.

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Теми: Діявакцинаціягроші
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