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Федоров розповів, як проводитимуть перепис – спочатку онлайн, потім офлайн

Четвер, 16 грудня 2021, 12:01
МИХАЙЛО ФЕДОРОВ, ФОТО ПРЕССЛУЖБИ МІНЦИФРИ

Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів як відбуватиметься перепис населення – спочатку люди реєструватимуться онлайн, а хто не зможе – перепишуться офлайн.

Джерело: Федоров в інтерв'ю BBC News. Україна

Пряма мова Федорова: "Початковий етап - верифікація даних в усіх базових реєстрах. Це дасть змогу зрозуміти реальну ситуацію - скільки людей в країні.

Другий етап - це онлайн-раунд, у вас (кожного громадянина. - ред.) буде змога зареєструватися на порталі. Та інформація, яка може підтягнутися з реєстрів, вона вже буде підтягнута, щоб ви її наново не заповнювали. Та інформація, якої буде не вистачати, - ви зможете її додати.

Третій етап - переписники офлайн комунікують і ходять по домівках. Але це для тих, хто не переписався онлайн. Зараз не буду деталізувати, тому що ми над цим ще працюємо. Кількість переписників буде набагато меншою внаслідок активного онлайн-раунду".

Деталі: Федоров запевняє, що так перепис коштуватиме "в рази менше" ніж планували витратити, а планували – 5-6 мільярдів гривень.

Він зазначив, що перепис буде за всіма нормами Євростату, ООН, Світового банку, для того, щоб результати були максимально якісними та їх визнали.

Віцепрем'єр вважає, що якісний перепис можна провести вже у 2023 році, і це можна зробити за пів року.

Наразі Федоров з компанією працюють над аудитами і впевнений, що до кінця року матиме чітку стратегію щодо перепису.

Нагадаємо: Міністерство цифрової трансформації хоче співпрацювати з Apple для перепису населення у вигляді оренди обладнання для його проведення.

Теми: Федоровперепис населенняМінцифри


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