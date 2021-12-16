Федоров рассказал, как будут проводить перепись – сначала онлайн, затем оффлайн

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как будет происходить перепись населения - сначала люди будут регистрироваться онлайн, а кто не сможет - перепишутся оффлайн.

Источник: Фёдоров в интервью BBC News. Украина

Прямая речь Федорова: "Начальный этап – верификация данных во всех базовых реестрах. Это позволит понять реальную ситуацию – сколько людей в стране.

Второй этап – это онлайн-раунд, у вас (каждого гражданина. – ред.) будет возможность зарегистрироваться на портале. Та информация, которая может подтянуться из реестров, уже будет подтянута, чтобы вы ее заново не заполняли. Та информация, которой будет не хватать, вы сможете ее добавить.

Третий этап – переписчики оффлайн коммуницируют и ходят по домам. Но это для тех, кто не переписался онлайн. Сейчас не буду детализироваться, потому что мы над этим еще работаем. Количество переписчиков будет гораздо меньше за счет активного онлайн-раунда".

Детали: Федоров уверяет, что так перепись будет стоить "в разы меньше", чем планировали потратить, а планировали – 5-6 миллиардов гривен.

Он отметил, что перепись будет по всем нормам Евростата, ООН, Всемирного банка, для того чтобы результаты были максимально качественными и их признали.

Вице-премьер считает, что качественную перепись можно провести уже в 2023 году, и это можно сделать через полгода.

Сейчас Федоров с компанией работают над аудитами и уверен, что до конца года будет четкая стратегия по переписи.

Напомним: Министерство цифровой трансформации хочет сотрудничать с Apple для переписи населения в виде аренды оборудования для его проведения.