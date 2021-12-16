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Україна буде форпостом НАТО у випадку повномасштабної війни з Росією – Зеленський

Четвер, 16 грудня 2021, 12:01
Україна буде форпостом НАТО у випадку повномасштабної війни з Росією – Зеленський
Зеленський та Столтенберг, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський наголосив, що у випадку повномасштабної війни з Росією НАТО не винне Україні нічого, але разом із тим Україна є форпостом, навіть не маючи членства в Альянсі.

Джерело: Зеленський під час брифінгу разом із главою НАТО Єнсом Столтенбергом

Пряма мова Зеленського: "Ми розуміємо, що якщо буде повномасштабна війна, то ми розуміємо кількість – тисячі, сотні тисяч, мільйони жертв, тому ми цього не хочемо, як будь-яка цивілізована людина.

Якщо може бути ескалація, про яку всі говорять, й  іноді сусіди (РФ – ред.) залякують держави Європейського Союзу та Україну, це виглядає провокаційно і небезпечно.

Що НАТО винне нам? НАТО не винне Україні нічого. НАТО буде, якщо не вистоїть наша армія, повинна всім своїм країнам, тому що НАТО оберігає саме країни-члени НАТО.

А форпост такий - це Україна. Україна – яка не є членом НАТО.

Нагадаємо: У НАТО не бачать ознак сповільнення нарощування Росією військових сил поблизу кордонів України.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаНАТОвійнаРосія
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