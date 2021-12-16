Украина будет форпостом НАТО в случае полномасштабной войны с Россией – Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае полномасштабной войны с Россией НАТО не должно Украине ничего, но вместе с тем Украина является форпостом, даже не являясь членом Альянса.

Источник: Зеленский во время брифинга вместе с главой НАТО Йенсом Столтенбергом

Прямая речь Зеленского: "Мы понимаем, что если будет полномасштабная война, то мы понимаем количество тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв, поэтому мы этого не хотим, как любой цивилизованный человек.

Если эскалация, о которой все говорят, и иногда соседи (РФ – ред.) запугивают государства Европейского Союза и Украину, это выглядит провокационно и опасно.

Что НАТО должно нам? НАТО не должно Украине ничего. НАТО будет, если наша армия не выстоит, должна всем своим странам, потому что НАТО оберегает именно страны-члены НАТО.

А форпост такой – это Украина. Украина – не являющаяся членом НАТО.

Напомним: В НАТО не видят признаков замедления наращивания Россией военных сил вблизи границ Украины.