У рейтингу партій серед киян "Слуга народу" лише третя

У рейтингу партій серед киян лідирує партія Віталія Кличка, за нею йдуть партії Петра Порошенка, Володимира Зеленського, Дмитра Разумкова та Сергія Притули.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 10-12 грудня серед мешканців Києва

Деталі: У рейтингу партій до столичної ради лідирує УДАР Віталія Кличка (19,1%).

За Європейську солідарність готові проголосувати 17% опитаних, за партію "Слуга народу" – 13,3%.

Партію колишнього голови Верховної Ради Разумкова "Розумна політика" підтримують 9,4% киян, партію шоумена і політика Сергія Притули – 7,5%.

ВО "Батьківщина" має підтримку 5,4% виборців столиці.

Інші партії підтримує менше респондентів: "Сила і честь" – 4,9%, "Опозиційна платформа – за життя" – 4,8%, "Українська стратегія Гройсмана" – 3,7%, партію Шарія – 3,4%, ВО "Свобода" – 3,2%.

Рейтинг решти політичних сил – менше 3%.

Довідка: "Рейтинг" опитав 2 000 мешканців Києва віком від 18 років по телефону з використанням комп'ютера (метод CAT) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Нагадаємо: Опитування "Рейтингу" за 6-8 грудня показало, що у Верховну Раду українці готові завести: "Слугу народу", в якої найвищий рейтинг, "Європейську солідарність", ОПЗЖ, "Батьківщину", партії Дмитра Разумкова, Володимира Гройсмана, Ігоря Смешка і навіть Євгенія Мураєва. А от партія Віталія Кличка не долає бар'єр у 5%.