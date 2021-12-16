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В рейтинге партий среди киевлян "Слуга народа" только третья

Четверг, 16 декабря 2021, 14:09
Киевсовет, фото с сайта kmr.gov.ua

В рейтинге партий среди киевлян лидирует партия Виталия Кличко, за ней следуют партии Петра Порошенко, Владимира Зеленского, Дмитрия Разумкова и Сергея Притулы.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-12 декабря среди жителей Киева

Детали: В рейтинге партий в столичный совет лидирует "УДАР" Виталия Кличко (19,1%).

За "Европейскую солидарность" готовы проголосовать 17% опрошенных, за партию "Слуга народа" – 13,3%.

Партию бывшего главы Верховной Рады Разумкова "Разумная политика" поддерживают 9,4% киевлян, партию шоумена и политика Сергея Притулы – 7,5%.

ВО "Батькивщина" имеет поддержку 5,4% избирателей столицы.

Другие партии поддерживают меньше респондентов: "Сила и честь" – 4,9%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 4,8%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 3,7%, партию Шария – 3,4%, ВО "Свобода" – 3,2%.

Рейтинг остальных политических сил – менее 3%.

 

Справка: "Рейтинг" опросил 2 000 жителей Киева в возрасте от 18 лет по телефону с использованием компьютера (метод CAT) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: менее 2,2%.

Напомним: Опрос "Рейтинга" за 6-8 декабря показал, что в Верховную Раду украинцы готовы завести: "Слугу народа", у которой наивысший рейтинг, "Европейскую солидарность", ОПЗЖ, "Батькивщину", партии Дмитрия Разумкова, Владимира Гройсмана, Игоря Смешко и даже Евгения Мураева. А вот партия Виталия Кличко не преодолевает барьер в 5%.

Алена Рощенко, УП
Темы: социологияопросКиевпартиивиборы
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