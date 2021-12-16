Кличко має більшу довіру серед киян, ніж Зеленський - опитування

Найбільше мешканці Києва довіряють чинному меру столиці Віталію Кличку.

Джерело: результати соціологічного опитування проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 10-12 грудня

Дослівно: "Віталію Кличку довіряють 51% опитаних, не довіряють – 48%.

В. Зеленському довіряють 39%, не довіряють – 59%.

П. Порошенку довіряють 33%, не довіряють – 66%.

Д. Разумкову довіряють 31%, не довіряють – 44%, не знають його – 19%.

С. Притулі довіряють 31%, не довіряють – 49%, не знають його 10%, вагалися із відповіддю – 10%".

Деталі: Опитування проводилося серед мешканців Києва віком від 18 років. Було опитано 2000 респондентів. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

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