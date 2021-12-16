Кличко має більшу довіру серед киян, ніж Зеленський - опитування
Найбільше мешканці Києва довіряють чинному меру столиці Віталію Кличку.
Джерело: результати соціологічного опитування проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 10-12 грудня
Дослівно: "Віталію Кличку довіряють 51% опитаних, не довіряють – 48%.
В. Зеленському довіряють 39%, не довіряють – 59%.
П. Порошенку довіряють 33%, не довіряють – 66%.
Д. Разумкову довіряють 31%, не довіряють – 44%, не знають його – 19%.
С. Притулі довіряють 31%, не довіряють – 49%, не знають його 10%, вагалися із відповіддю – 10%".
Деталі: Опитування проводилося серед мешканців Києва віком від 18 років. Було опитано 2000 респондентів. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.
Передісторія:
- Подібне опитування "Рейтинг" проводив у квітні 2021 року. Тоді 56% опитаних киян заявили, що довіряють Кличку, а президенту Володимиру Зеленському – 43%.