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Кличко має більшу довіру серед киян, ніж Зеленський - опитування

Четвер, 16 грудня 2021, 14:26
Фото: Facebook Кличко

Найбільше мешканці Києва довіряють чинному меру столиці Віталію Кличку.

Джерело: результати соціологічного опитування проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 10-12 грудня

Дослівно: "Віталію Кличку довіряють 51% опитаних, не довіряють – 48%.

В. Зеленському довіряють 39%, не довіряють – 59%.

П. Порошенку довіряють 33%, не довіряють – 66%. 

Д. Разумкову довіряють  31%, не довіряють – 44%, не знають його – 19%.

С. Притулі довіряють 31%, не довіряють – 49%, не знають його 10%, вагалися із відповіддю – 10%".

 

Деталі: Опитування проводилося серед мешканців Києва віком від 18 років. Було опитано 2000 респондентів. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Передісторія:

  • Подібне опитування "Рейтинг" проводив у квітні 2021 року. Тоді 56% опитаних киян заявили, що довіряють Кличку, а президенту Володимиру Зеленському – 43%.

Українська правда
Теми: Віталій КличкоКиїв


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