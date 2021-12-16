Кличко имеет большее доверие среди киевлян, чем Зеленский - опрос

Больше всего жители Киева доверяют действующему мэру столицы Виталию Кличко.

Источник: результаты социологического опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 10-12 декабря

Дословно: "Виталию Кличко доверяют 51% опрошенных, не доверяют – 48%.

В. Зеленскому доверяют 39%, не доверяют – 59%.

П. Порошенко доверяют 33%, не доверяют – 66%.

Д. Разумкову доверяют 31%, не доверяют – 44%, не знают его – 19%.

С. Приюты доверяют 31%, не доверяют – 49%, не знают его 10%, затруднились с ответом – 10%".

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Детали: Опрос проводился среди жителей Киева от 18 лет. Было опрошено 2000 респондентов. Способ опроса: телефонные интервью с внедрением компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: менее 2,2%.

Предыстория: