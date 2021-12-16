Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кличко имеет большее доверие среди киевлян, чем Зеленский - опрос

Четверг, 16 декабря 2021, 14:26
Фото: Facebook Кличко

Больше всего жители Киева доверяют действующему мэру столицы Виталию Кличко.

Источник: результаты социологического опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 10-12 декабря

Дословно: "Виталию Кличко доверяют 51% опрошенных, не доверяют – 48%.

В. Зеленскому доверяют 39%, не доверяют – 59%.

П. Порошенко доверяют 33%, не доверяют – 66%.

Д. Разумкову доверяют 31%, не доверяют – 44%, не знают его – 19%.

С. Приюты доверяют 31%, не доверяют – 49%, не знают его 10%, затруднились с ответом – 10%".

 
скриншот

Детали: Опрос проводился среди жителей Киева от 18 лет. Было опрошено 2000 респондентов. Способ опроса: телефонные интервью с внедрением компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: менее 2,2%.

Предыстория:

  • Подобный опрос "Рейтинг" проводил в апреле 2021 года. Тогда 56% опрошенных киевлян заявили, что доверяют Кличко, а президенту Владимиру Зеленскому – 43%.

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоКиев
powered by lun.ua
Главное сегодня

Порошенко подписали подозрение в госизмене

Возвращение к выборам с мажоритаркой поддержат более 300 нардепов – Арахамия

фотоЗеленский в Гуте, где праздновали юбилей Ермака, проводит встречу с двумя президентами

таблицаВо втором туре выборов Зеленский имеет наибольшее преимущество только над Бойко

Налоговая отменит доначисление "Синево" 1,1 миллиарда – Гетманцев

Двое бойцов подорвались на взрывчатке в зоне ООС: состояние одного – тяжелое

Все новости...
Виталий Кличко
Более 60% киевлян считают, что есть конфликт между Зеленским и Кличко
Кличко о Подольском мосте: Обещали завершить в этом году, но… Откроем в следующем
Новый рейтинг партий: в Раду проходят Разумков и Гройсман, но не Кличко
Последние новости
15:57
Зеленский о ядерном оружии в Беларуси: Такими вещами играть нельзя
15:56
Давосский форум снова перенесли
15:42
Стало известно, сколько будет стоить пробное ЗНО-2022
15:37
В Германии задержали руководителя Генштаба Грузии времен Саакашвили
15:31
Порошенко подписали подозрение в госизмене
15:15
Регулятор повысил тарифы облэнерго на 10-20%
15:14
Турчинов: Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется из-за границы
15:10
Пленнице боевиков ОРДО нужна срочная госпитализация – Денисова
15:10
фотоУ тех, кто отправляется в оккупированный Крым, пограничники изымают оружие и патроны
15:07
В Украине "антирекорд" по вакцинации – Радуцкий
Все новости...