Зеленський дорікнув деяким лідерам ЄС, що вони недооцінюють загрозу від Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що не всі лідери Європи розуміють масштаби втрат в результаті можливого наступу російських військ на територію України.

Джерело: повідомлення Офісу президента, який цитує Зеленського під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі

Пряма мова: "Те, що я чую, – більшість країн Європейського Союзу та Східного партнерства підтримують позицію України. Всі розуміють, що ціна буде дуже високою. Але ніхто навіть не уявляє обсяг жертв і втрачених життів. Ніхто цього не хоче.

Я не впевнений, що всі лідери Європи однаково розуміють (цю ситуацію – ред.), тому що не всі лідери, на жаль, однаково розуміють у цілому, що відбувається на наших кордонах".

Деталі: Проте він додав, що найголовніше, щоб цю ціну розуміла Російська Федерація. Зеленський наголосив, що Україна ще вірить у дипломатичний формат перемовин.

Передісторія: