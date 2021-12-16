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Зеленський дорікнув деяким лідерам ЄС, що вони недооцінюють загрозу від Росії

Четвер, 16 грудня 2021, 14:12
Зеленський дорікнув деяким лідерам ЄС, що вони недооцінюють загрозу від Росії
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що не всі лідери Європи розуміють масштаби втрат в результаті можливого наступу російських військ на територію України.  

Джерело: повідомлення Офісу президента, який цитує Зеленського під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі

Пряма мова: "Те, що я чую, – більшість країн Європейського Союзу та Східного партнерства підтримують позицію України. Всі розуміють, що ціна буде дуже високою. Але ніхто навіть не уявляє обсяг жертв і втрачених життів. Ніхто цього не хоче.

Я не впевнений, що всі лідери Європи однаково розуміють (цю ситуацію – ред.), тому що не всі лідери, на жаль, однаково розуміють у цілому, що відбувається на наших кордонах".

Деталі: Проте він додав, що найголовніше, щоб цю ціну розуміла Російська Федерація. Зеленський наголосив, що Україна ще вірить у дипломатичний формат перемовин.

Передісторія:

  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі заявив, що Північноатлантичний альянс не піде на жодні компроміси щодо права України обирати членство в НАТО попри вимоги Росії.
  • Секретар Ради безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що на кордоні з Росією зараз 92 тисячі військовослужбовців, але їй буде потрібно набагато більше, якщо вона збирається вторгнутися в Україну.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийЄСРосія
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