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Данілов вважає, що військових РФ на кордоні недостатньо для нападу

Четвер, 16 грудня 2021, 15:03
олексій данілов, ФОТО: РНБО

Секретар Ради безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що на кордоні з Росією зараз 92 тисячі військовослужбовців, але їй буде потрібно набагато більше, якщо вона збирається вторгнутися в Україну.

Джерело: Данилов в інтерв'ю Reuters

Пряма мова Данилова: "Було деяке (збільшення чисельності військ – ред.), але настільки критично, щоб ми могли сказати: ось воно, це (вторгнення – ред.) відбудеться зараз".

Деталі: За його словами, Росії потрібно не менше 500-600 тисяч солдатів на кордоні, "щоб тримати ситуацію під контролем у разі наступу".

Данилов сказав, що Росія може збільшити чисельність військ дуже швидко і в будь-який момент, але їй потрібно понад 24 години, щоб підвести достатню кількість військ до кордону для початку вторгнення.

Також секретар РНБО зазначив, що Київ, як і раніше, стурбований нарощуванням військової потужності, і що ситуація не зазнала великих змін після відеодзвінка 7 грудня, в якому президент США Джо Байден попереджав президента Росії Володимира Путіна про наслідки вторгнення в Україну.

Нагадаємо: У НАТО не бачать ознак сповільнення нарощування Росією військових сил поблизу кордонів України.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що у випадку повномасштабної війни з Росією НАТО не винне Україні нічого, але разом із тим Україна буде форпостом, навіть не маючи членства в Альянсі.

Теми: ДаніловРНБОкордонРосіявійна


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