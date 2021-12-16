Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский упрекнул некоторых лидеров ЕС в том, что они недооценивают угрозу от России

Четверг, 16 декабря 2021, 15:12

Президент Владимир Зеленский заявил, что не все лидеры Европы понимают масштабы потерь вследствие возможного наступления российских войск на территорию Украины.

Источник: сообщение Офиса президента, цитирующего Зеленского во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе

Прямая речь: "То, что я слышу – большинство стран Европейского Союза и Восточного партнерства поддерживают позицию Украины. Все понимают, что цена будет очень высока. Но никто даже не представляет объем жертв и утраченных жизней. Никто этого не хочет.

Я не уверен, что все лидеры Европы одинаково понимают (эту ситуацию – ред.), потому что не все лидеры, к сожалению, одинаково понимают в целом, что происходит на наших границах".

Детали: Однако он добавил, что самое главное, чтобы эту цену понимала Российская Федерация. Зеленский подчеркнул, что Украина еще верит в дипломатический формат переговоров.

Предыстория:

  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе заявил, что Североатлантический альянс не пойдет ни на какие компромиссы по праву Украины избирать членство в НАТО, несмотря на требования России.
  • Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на границе с Россией сейчас 92 тысячи военнослужащих, но ему потребуется гораздо больше, если он собирается вторгнуться в Украину.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийЕСРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Порошенко подписали подозрение в госизмене

Возвращение к выборам с мажоритаркой поддержат более 300 нардепов – Арахамия

фотоЗеленский в Гуте, где праздновали юбилей Ермака, проводит встречу с двумя президентами

таблицаВо втором туре выборов Зеленский имеет наибольшее преимущество только над Бойко

Налоговая отменит доначисление "Синево" 1,1 миллиарда – Гетманцев

Двое бойцов подорвались на взрывчатке в зоне ООС: состояние одного – тяжелое

Все новости...
Зеленский
Более 60% киевлян считают, что есть конфликт между Зеленским и Кличко
Столтенберг после встречи с Зеленским: НАТО не видит замедления наращивания войск РФ
Зеленский попросил еще три страны поддержать вступление Украины в ЕС
Последние новости
15:57
Зеленский о ядерном оружии в Беларуси: Такими вещами играть нельзя
15:56
Давосский форум снова перенесли
15:42
Стало известно, сколько будет стоить пробное ЗНО-2022
15:37
В Германии задержали руководителя Генштаба Грузии времен Саакашвили
15:31
Порошенко подписали подозрение в госизмене
15:15
Регулятор повысил тарифы облэнерго на 10-20%
15:14
Турчинов: Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется из-за границы
15:10
Пленнице боевиков ОРДО нужна срочная госпитализация – Денисова
15:10
фотоУ тех, кто отправляется в оккупированный Крым, пограничники изымают оружие и патроны
15:07
В Украине "антирекорд" по вакцинации – Радуцкий
Все новости...