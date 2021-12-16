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Зеленский упрекнул некоторых лидеров ЕС в том, что они недооценивают угрозу от России

Четверг, 16 декабря 2021, 14:12
Зеленский упрекнул некоторых лидеров ЕС в том, что они недооценивают угрозу от России

Президент Владимир Зеленский заявил, что не все лидеры Европы понимают масштабы потерь вследствие возможного наступления российских войск на территорию Украины.

Источник: сообщение Офиса президента, цитирующего Зеленского во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе

Прямая речь: "То, что я слышу – большинство стран Европейского Союза и Восточного партнерства поддерживают позицию Украины. Все понимают, что цена будет очень высока. Но никто даже не представляет объем жертв и утраченных жизней. Никто этого не хочет.

Я не уверен, что все лидеры Европы одинаково понимают (эту ситуацию – ред.), потому что не все лидеры, к сожалению, одинаково понимают в целом, что происходит на наших границах".

Детали: Однако он добавил, что самое главное, чтобы эту цену понимала Российская Федерация. Зеленский подчеркнул, что Украина еще верит в дипломатический формат переговоров.

Предыстория:

  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе заявил, что Североатлантический альянс не пойдет ни на какие компромиссы по праву Украины избирать членство в НАТО, несмотря на требования России.
  • Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на границе с Россией сейчас 92 тысячи военнослужащих, но ему потребуется гораздо больше, если он собирается вторгнуться в Украину.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийЕСРосcия
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