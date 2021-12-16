Зеленский упрекнул некоторых лидеров ЕС в том, что они недооценивают угрозу от России
Президент Владимир Зеленский заявил, что не все лидеры Европы понимают масштабы потерь вследствие возможного наступления российских войск на территорию Украины.
Источник: сообщение Офиса президента, цитирующего Зеленского во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе
Прямая речь: "То, что я слышу – большинство стран Европейского Союза и Восточного партнерства поддерживают позицию Украины. Все понимают, что цена будет очень высока. Но никто даже не представляет объем жертв и утраченных жизней. Никто этого не хочет.
Я не уверен, что все лидеры Европы одинаково понимают (эту ситуацию – ред.), потому что не все лидеры, к сожалению, одинаково понимают в целом, что происходит на наших границах".
Детали: Однако он добавил, что самое главное, чтобы эту цену понимала Российская Федерация. Зеленский подчеркнул, что Украина еще верит в дипломатический формат переговоров.
Предыстория:
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе заявил, что Североатлантический альянс не пойдет ни на какие компромиссы по праву Украины избирать членство в НАТО, несмотря на требования России.
- Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на границе с Россией сейчас 92 тысячи военнослужащих, но ему потребуется гораздо больше, если он собирается вторгнуться в Украину.