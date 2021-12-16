Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Україні створять Єврохаб пожежної безпеки і розвиватимуть аеромедичний простір – МВС

Четвер, 16 грудня 2021, 15:34
Фото МВС

Міністерство внутрішніх справ має намір створити Європейський хаб пожежної безпеки і розвивати Єдиний аеромедичний простір – вони налічуватимуть понад 50 вертольотів Airbus, а також вітчизняні літаки. 

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час презентації плану розвитку авіації МВС на аеродромі "Ніжин" 16 грудня

Пряма мова Монастирського: "В наступному році в Україні вже буде понад 50 сучасних гелікоптерів французького виробництва Airbus Helicopters. І ми зможемо представити один з найбільших у Європі парк авіатехніки. Але ці повітряні машини  треба ефективно використовувати. Тому, ми реалізуємо відразу два амбітних проєкти – Єдиний аеромедичний простір та Європейський хаб пожежної безпеки".

Деталі: Він наголосив, що створення Єврохаба пожежної безпеки передбачає, зокрема, побудову Ситуаційного центру моніторингу, який аналізуватиме супутникові термознімки. Це дозволить ліквідовувати займання на ранній стадії і попередити до 90% пожеж, загасивши їх місцевими силами.

За словами Монастирського, для становлення авіахаба необхідно також збільшити авіапарк ДСНС – зокрема, подвоїти кількість літаків АН-32П.

Він додав, що вже в п’ятницю ДСНС отримає ще один, п’ятий, літак – АН-32П, який призначений саме для гасіння пожеж.  

Що стосується аеромедичного простору, то міністр пообіцяв, що за 2 роки вся карта України буде закрита пунктами базування гелікоптерів для аеромедичної евакуації та транспортування донорських біоматеріалів.

Наразі розглядається питання використання для цих цілей не тільки вертольотів Airbus Helicopters Н-145, але й вітчизняних Мі-2 МСБ-1.

У МВС зазначили, що за останні пів року авіаційні підрозділи міністерства, які працюють разом з бригадами швидкої допомоги МОЗ, здійснили 85 вильотів.  

Передісторія: 

  • Систему аеромедичної евакуації запустили 1 квітня на Львівщині. 
  • Повідомлялося, що в Україні працюватимуть 15 пунктів постійного базування Системи авіаційної безпеки. В усіх цих 15 точках буде чергувати льотна зміна та бригада медиків. Вони будуть у постійній бойовій готовності вилетіти на виконання завдання. Один пункт базування перекриватиме відстань у 350 кілометрів. 

Українська правда
Теми: МВСпожежаМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Повернення до виборів із мажоритаркою підтримають понад 300 нардепів – Арахамія

фотоЗеленський у Гуті, де святкували ювілей Єрмака, проводить зустріч з двома президентами

таблицяУ другому турі виборів Зеленський має найбільшу перевагу лише над Бойком

Податкова скасує донарахування "Сінево" 1,1 мільярда – Гетманцев

Двоє бійців підірвались на вибухівці в зоні ООС: стан одного – тяжкий

Зеленський виграє в опонентів перший тур президентських виборів – КМІС

Усі новини...
МВС
Гогілашвілі живе в маєтку організатора конвертцентрів і ділить його з керівником ГУР – ЗМІ
Арахамія про Гогілашвілі: Якщо були погрози, має бути порушена справа
Головні новини вівторка і ночі: зарплати "слуг" у конвертах, охорона родини Гогілашвілі
Останні новини
15:42
В УЦОЯО назвали вартість пробного ЗНО-2022
15:37
У Німеччині затримали керівника Генштабу Грузії часів Саакашвілі
15:31
Порошенку підписали підозру в держзраді - джерела
15:15
Регулятор підвищив тарифи обленерго на 10-20%
15:14
Турчинов: Порошенко буде ходити на допити після повернення з-за кордону
15:10
Полонянка бойовиків ОРДО потребує термінової госпіталізації – Денісова
15:10
фотоВ українців, які відправляються в окупований Крим, прикордонники вилучають зброю та набої
15:07
В Україні "антирекорд" з вакцинації – Радуцький
14:55
СБУ не шукала російський паспорт у Гогілашвілі - не було запитів
14:55
Дипломати США та інших країн G7 особисто йдуть на відбір керівника САП після проблем з конкурсом
Усі новини...