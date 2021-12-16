Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні створять Єврохаб пожежної безпеки і розвиватимуть аеромедичний простір – МВС

Четвер, 16 грудня 2021, 14:34
В Україні створять Єврохаб пожежної безпеки і розвиватимуть аеромедичний простір – МВС
Фото МВС

Міністерство внутрішніх справ має намір створити Європейський хаб пожежної безпеки і розвивати Єдиний аеромедичний простір – вони налічуватимуть понад 50 вертольотів Airbus, а також вітчизняні літаки. 

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час презентації плану розвитку авіації МВС на аеродромі "Ніжин" 16 грудня

Пряма мова Монастирського: "В наступному році в Україні вже буде понад 50 сучасних гелікоптерів французького виробництва Airbus Helicopters. І ми зможемо представити один з найбільших у Європі парк авіатехніки. Але ці повітряні машини  треба ефективно використовувати. Тому, ми реалізуємо відразу два амбітних проєкти – Єдиний аеромедичний простір та Європейський хаб пожежної безпеки".

Деталі: Він наголосив, що створення Єврохаба пожежної безпеки передбачає, зокрема, побудову Ситуаційного центру моніторингу, який аналізуватиме супутникові термознімки. Це дозволить ліквідовувати займання на ранній стадії і попередити до 90% пожеж, загасивши їх місцевими силами.

За словами Монастирського, для становлення авіахаба необхідно також збільшити авіапарк ДСНС – зокрема, подвоїти кількість літаків АН-32П.

Він додав, що вже в п’ятницю ДСНС отримає ще один, п’ятий, літак – АН-32П, який призначений саме для гасіння пожеж.  

Що стосується аеромедичного простору, то міністр пообіцяв, що за 2 роки вся карта України буде закрита пунктами базування гелікоптерів для аеромедичної евакуації та транспортування донорських біоматеріалів.

Наразі розглядається питання використання для цих цілей не тільки вертольотів Airbus Helicopters Н-145, але й вітчизняних Мі-2 МСБ-1.

У МВС зазначили, що за останні пів року авіаційні підрозділи міністерства, які працюють разом з бригадами швидкої допомоги МОЗ, здійснили 85 вильотів.  

Передісторія: 

  • Систему аеромедичної евакуації запустили 1 квітня на Львівщині. 
  • Повідомлялося, що в Україні працюватимуть 15 пунктів постійного базування Системи авіаційної безпеки. В усіх цих 15 точках буде чергувати льотна зміна та бригада медиків. Вони будуть у постійній бойовій готовності вилетіти на виконання завдання. Один пункт базування перекриватиме відстань у 350 кілометрів. 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: МВСпожежаМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
МВС
МВС показало перші хвилини після ракетної атаки на Львів
Російські хакери створили фейковий сайт МВС Німеччини
Клименко: Люди дуже цікавляться Реєстром зброї, за 3 години − 3,5 тисячі авторизацій
Останні новини
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
Усі новини...
Реклама: