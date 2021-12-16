В Україні створять Єврохаб пожежної безпеки і розвиватимуть аеромедичний простір – МВС

Міністерство внутрішніх справ має намір створити Європейський хаб пожежної безпеки і розвивати Єдиний аеромедичний простір – вони налічуватимуть понад 50 вертольотів Airbus, а також вітчизняні літаки.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час презентації плану розвитку авіації МВС на аеродромі "Ніжин" 16 грудня

Пряма мова Монастирського: "В наступному році в Україні вже буде понад 50 сучасних гелікоптерів французького виробництва Airbus Helicopters. І ми зможемо представити один з найбільших у Європі парк авіатехніки. Але ці повітряні машини треба ефективно використовувати. Тому, ми реалізуємо відразу два амбітних проєкти – Єдиний аеромедичний простір та Європейський хаб пожежної безпеки".

Деталі: Він наголосив, що створення Єврохаба пожежної безпеки передбачає, зокрема, побудову Ситуаційного центру моніторингу, який аналізуватиме супутникові термознімки. Це дозволить ліквідовувати займання на ранній стадії і попередити до 90% пожеж, загасивши їх місцевими силами.

За словами Монастирського, для становлення авіахаба необхідно також збільшити авіапарк ДСНС – зокрема, подвоїти кількість літаків АН-32П.

Він додав, що вже в п’ятницю ДСНС отримає ще один, п’ятий, літак – АН-32П, який призначений саме для гасіння пожеж.

Що стосується аеромедичного простору, то міністр пообіцяв, що за 2 роки вся карта України буде закрита пунктами базування гелікоптерів для аеромедичної евакуації та транспортування донорських біоматеріалів.

Наразі розглядається питання використання для цих цілей не тільки вертольотів Airbus Helicopters Н-145, але й вітчизняних Мі-2 МСБ-1.

У МВС зазначили, що за останні пів року авіаційні підрозділи міністерства, які працюють разом з бригадами швидкої допомоги МОЗ, здійснили 85 вильотів.

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