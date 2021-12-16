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В Украине создадут Еврохаб пожарной безопасности и будут развивать аэромедицинское пространство – МВД

Четверг, 16 декабря 2021, 14:34
В Украине создадут Еврохаб пожарной безопасности и будут развивать аэромедицинское пространство – МВД
Фото МВС

Министерство внутренних дел намерено создать Европейский хаб пожарной безопасности и развивать Единое аэромедицинское пространство – они будут насчитывать более 50 вертолетов Airbus, а также отечественные самолеты.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский во время презентации плана развития авиации МВД на аэродроме "Нежин" 16 декабря

Прямая речь Монастырского: "В следующем году в Украине уже будет более 50 современных вертолетов французского производства Airbus Helicopters. И мы сможем представить один из самых больших в Европе парк авиатехники. Но эти воздушные машины нужно эффективно использовать. Поэтому мы реализуем сразу два амбициозных проекта – Единое аэромедицинское пространство и Европейский хаб пожарной безопасности".

Детали: Он подчеркнул, что создание Еврохаба пожарной безопасности предполагает, в частности, построение Ситуационного центра мониторинга, который будет анализировать спутниковые термоснимки. Это позволит ликвидировать возгорания на ранней стадии и предотвратить до 90% пожаров, потушив их местными силами.

По словам Монастырского, для становления авиахаба необходимо также увеличить авиапарк ГСЧС – в частности, удвоить количество самолетов АН-32П.

Он добавил, что уже в пятницу ГСЧС получит еще один, пятый, самолет – АН-32П, предназначенный именно для тушения пожаров.

Что касается аэромедицинского пространства, то министр пообещал, что через 2 года вся карта Украины будет закрыта пунктами базирования вертолетов для аэромедицинской эвакуации и транспортировки донорских биоматериалов.

В настоящее время рассматривается вопрос использования для этих целей не только вертолетов Airbus Helicopters Н-145, но и отечественных Ми-2 МСБ-1.

В МВД отметили, что за последние полгода авиационные подразделения министерства, работающие вместе с бригадами скорой помощи Минздрава, совершили 85 вылетов.

Предыстория:

  • Систему аэромедицинской эвакуации запустили 1 апреля во Львовской области.
  • Сообщалось, что в Украине будут работать 15 пунктов постоянного базирования Системы авиационной безопасности. Во всех этих 15 точках будет дежурить летная смена бригады медиков. Они будут в постоянной боевой готовности вылететь на выполнение задания. Один пункт базирования будет перекрывать расстояние в 350 километров.

Украинская правда

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Темы: МВДпожарМинздрав
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