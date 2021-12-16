Рада заборонила паління електронних сигарет у громадських місцях

Верховна Рада ухвалила зміни до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну та заборонила палити електронні сигарети у громадських місцях.

Джерело: засідання парламенту

Деталі: Законопроєкт підтримали 317 нардепів.

Дослівно: "Законопроєкт запроваджує визначення та регулювання бездимних тютюнових виробів, зокрема тютюнових виробів для електричного нагрівання, та пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів, щодо яких наразі повністю відсутні вимоги законодавства для захисту здоров’я населення від шкоди тютюну. Ці вироби та пристрої, відповідно до рішення 8 Конференції Сторін РКБТ, повинні регулюватися як тютюнові вироби.

Тому законопроєкт запроваджує вимоги до бездимних тютюнових виробів, зокрема тютюнових виробів для електричного нагрівання, та пристроїв для забезпечення куріння з вимогами до тютюнових виробів. Законопроєкт забороняє викладку, рекламу, стимулювання продажу та спонсорство бездимних тютюнових виробів та пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів, запроваджує вимоги до маркування, забороняє використання смако-ароматичних добавок (фруктові, ягідні), які вводять споживачів в оману, забороняє вживання у громадських місцях".

Більше деталей: Завданнями законопроєкту є:

зниження рівня поширеності вживання тютюнових виробів серед населення;

наближення законодавчих і нормативних актів до міжнародних і євроінтеграційних вимог;

запровадження ефективного регулювання для усіх нових тютюнових виробів та продуктів пов’язаних з ними (електронні сигарети, тютюнові вироби для нагрівання та електронні пристрої для куріння);

заборона будь-яких форм реклами, спонсорства, стимулювання продажів усіх тютюнових виробів без винятку;

посилення захисту здоров’я людей від тютюнового диму у громадських місцях;

виконання держполітики щодо протидії тютюновій епідемії в Україні.

Закон набирає чинності через 18 місяців з дня його опублікування.