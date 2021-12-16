Рада запретила курение электронных сигарет в общественных местах

Верховная Рада приняла изменения в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака и запретила курить электронные сигареты в общественных местах.

Источник: заседание парламента

Детали: Законопроект поддержали 317 нардепов.

Дословно: "Законопроект вводит определение и регулирование бездымных табачных изделий, в частности табачных изделий для электрического нагрева, и устройств для обеспечения курения табачных изделий, в отношении которых полностью отсутствуют требования законодательства для защиты здоровья населения от вреда табака. Эти изделия и устройства в соответствии с решением 8 Конференции Сторон РКБТ должны регулироваться как табачные изделия.

Поэтому законопроект вводит требования к бездымным табачным изделиям, в частности, табачным изделиям для электрического нагрева, и устройствам для обеспечения курения с требованиями к табачным изделиям. Законопроект запрещает выкладку, рекламу, стимулирование продаж и спонсорство бездымных табачных изделий и устройств для обеспечения курения табачных изделий, вводит требования к маркировке, запрещает использование вкусо-ароматических добавок (фруктовые, ягодные), которые вводят потребителей в заблуждение, запрещает употребление в общественных местах.

Больше деталей: Задачами законопроекта являются:

снижение уровня распространенности употребления табачных изделий среди населения;

приближение законодательных и нормативных актов к международным и евроинтеграционным требованиям;

внедрение эффективной регулировки для всех новых табачных изделий и продуктов, связанных с ними (электронные сигареты, табачные изделия для нагрева и электронные устройства для курения);

запрещение любых форм рекламы, спонсорства, стимулирования продаж всех табачных изделий без исключения;

усиление защиты здоровья людей от табачного дыма в общественных местах;

выполнение госполитики по противодействию табачной эпидемии в Украине.

Закон вступает в силу через 18 месяцев со дня опубликования.